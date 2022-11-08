 

Боец ЧВК "Вагнер": мины -- главная опасность на фронте

 

Ветеран частной военной компании «Вагнер» с позывным Князь назвал мины главной опасностью на фронте, наносящей большой урон: 

«Нельзя подбирать с земли ничего! Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что практически все заминировано. К этому рожку может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет... Вот лежит на земле кукла, игрушка детская — боец пнул ее, а там "Лепесток" [запрещённая противопехотная мина] был, и полноги оторвало».

Особенно трудно распознавать такие мины в опавшей листве. 

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