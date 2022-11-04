Россияне научились защищаться от зарубежного блефа.





Согласно моим исследованиям и психологическому анализу япришёл к следующим выводам:





1. Объективность восприятия информации россиянами растёт. Большинство россиян научились уже критично относиться ко многим экспертам и ведущим телеграм-каналов и ютуб-каналов.

2. Настало время, когда на основании сравнительного анализа и сопоставления реальности происходящего и информаций, идущих из различных источников, россияне всё чаще и чаще разочаровываются в информациях, которые поступают из зарубежных источников.

3. У большинства россиян в течении 8 месяцев сформировался достаточный уровень критичности и толерантности к поступающей информации из-за рубежа, являющейся частью информационного и манипуляционного влияния на россиян. И чем больше россияне воспринимают эту информацию, тем больше разочаровываются в экспертах.

4. Россияне уже осознали, что в телеграм-каналах и ютуб-каналах часто имеет место некое смешение истины с домыслами и неподтвержденными фактами.

5. Немалая часть россиян, в силу своей деловой и актуальной деятельности, изолируется от любых информационных источников, промежуточных домыслов и информационной суеты, выходя из инфоизоляции лишь в случае существенных событий в жизни России.

6. Растет число россиян, которые научились идентифицировать различных популярных российских мигрантов-провокаторов, которые стали внезапно популярными экспертами и ведущими ютуб-телеграм-каналов. Многие известные эксперты и журналисты-мигранты, в стремлении к донатам, измельчали в своей эмоциональности и низкой актуальности своих выступлений по сравнению с былым домиграционным уровнем.

Таким образом, блокировка ютуб-каналов и телеграм-каналов, не рекомендована, так как время работает на то, что у россиян растёт разочарование в восприятии информационных провокаторов и антироссийских экспертов этих каналов.





Индекс счастья россиян составил 68 пунктов — не лучший показатель, однако он, как ни странно, куда выше, чем в 1992 году, когда показатель зафиксировался на уровне 6 пунктов. Парадокс! Сравнивать эти периоды нельзя— сегодня сложилась другая ситуация.



В 90-х годах проблема жизни и смерти не стояла так, как она стоит сейчас. Потому что сейчас есть большая вероятность, что близкий человек может оказаться в местах, где его не станет, где он погибнет. Причем погибнет он в буквальном смысле запланировано, в конкретные сроки. Это тоже вызывает депрессию.



Не самые позитивные настроения российского общества в 90-е были связаны с трансформацией общества и экономическим положением людей.

Сейчас есть особенности, которые не связаны с экономикой. Дело в том, что в 90-е годы само преодоление было основанием жизнеутверждения, то есть оно было условием, которое позволяло людям развиваться, выживать и вообще, говорят, привел о даже к некой активности. Тогда были позитивные стороны, был развивающий компонент. А сейчас, увы, развивающие компоненты отсутствуют.



Прогнозировать, когда закончится депрессивный этап трудно. Встране существует проблема смыслостроительства, люди непонимают, для чего этовсе. При том что среднестатистический обыватель, который думал, что происходящее его некоснется, прямо или опосредованно становится участником событий.



Сейчас в России ответственно сть, к сожалению, перекладывается не только на власть, но и на народ, на регионы. Российский народ будет ощущать эту ответственность — и это тоже нагрузка. В какой-то степени мы будем адаптироваться кэ тому.

Нужно помнить, что в основании жизнеутверждения человека всегда лежит некая светлая бесконечность впереди и депрессии возникают тогда, когда эта бесконечность превращается в конечность.



Остаётся только пожелать всем россиянам, чтобы в их душах сработала психологическая защита и возник светлый образ будущего, на основании которого образовались бы жизнеутверждающие ценности, смыслы и мотивы. Постмодернистская среда такова, что есть условия для анонимных воздействий и трудно определить автора.





Исторически США и Запад намного больше занимались провокациями. И вообще авторы этой среды - эпохи постмодернизма и извращений являются США (Жан Бодрийяр). Сами технологии создают условия и возможности для этого. Это обратная сторона развития технологий

Поэтому переиграть нам США и Запад будет не просто!





Неужели, мы будем кровью решать эту проблему, а не переигрывать? Проблему решать только кровью нелепо в такую эпоху игр, извращений и провокаций.





Илон Маск, по сути, уже ведёт бескровно войну и делает свой ключевой вклад с помощью концепций технологического влияния. От него, может быть, будет зависеть исход. Илон Маск, по-видимому, планирует поднять технологии на высший уровень, а это поднимет уровень технологии провокаций и влияния. Умеет ли Россия заниматься встречными провокациями? Провокации — это инструмент, это манипуляции. Если мы это не умеем делать в ответ, то выиграть США и Запад будет сложнее.





В провокации очень важен аспект формирования провоцирующих действий. Это игра и манипуляции. Провокационные действия и приёмы, например, в единоборстве, это мастерство. В политике и войне это тоже мастерство. Провокации нужно оценивать объективно, не только с точки зрения жертвы провокации. Исторически всегда были встречные провокации на вражеские провокации. Только мы их обозначали в своей системе координат не словом "провокация".





Провокационные проекты - это высший пилотаж мировой и внешней политики. При этом необходимо помнить, что лидер и рассадник мировых провокаций сами США. Лидерами экономических провокаций на фондовом рынке являются также США. Один Сорос многое значил.

Могут ли сами санкции быть провокацией против России?





В санкциях много опосредованности и прокси-воздействий, где субъектом санкций уже не является США. США через глобальный доллар влияют из-под тишка на мир. Там много скрытого. Есть открытая часть, а есть опосредованная. Сама Украина является инструментом провокации против России. И этот инструмент в руках США.





Россия - жертва мирового буллинга. А в буллинге самое опасное - скрытый вредитель репутации субъекта. Главный виновник часто маскируется.

Когда субъекта сначала подсаживают на доверие и ценности, а потом лишают капиталов, это и есть провокаци.! Россия - жертва провокации США сработали хитро, манипулятивно и скрытно. США умеют обделывать свои провокационные дела.





Провокации — это не только разрушение. Это любой вред разных сфер и качеств. Мастерство провокации определяется уровнем и реализацией скрытых от врага мотивов. Есть открытый агрессивный акт. Есть провокационный акт. В агрессивном акте главное последствия. В провокационном акте есть иные цели. Там идёт провоцирование на нечто не явленного. В агрессивном акте открытое воздействие -эксплуатация и подчинение.

В провокации имеет место скрытое воздействие - манипуляция. Хотя последствия могут быть одинаковыми.





Таким образом, последствия не критерий разницы провокации и агрессивного открытого акта (эксплуатации и др.) При провокации главное спровоцировать нужные реакции и процессы. Американские санкции против России стали манипуляцией, то есть, инструментом для неких целей. Санкции не самоцель. К тому же я имею ввиду ту часть санкций против нас, которые ведутся опосредованно через иных международных субъектов, которых США провоцируют против нас. Назначение санкций это лишь часть проекта. Их реализация через международных субъектов, которые по-разному реагируют — это иное.





Реализация санкций требует манипуляций международными субъектами. Несмотря на то, что санкции США открыты, истинные мотивы США знают только они сами. Позднее и мы узнаем. В манипуляции есть последний этап - жертва осознаёт, что она жертва манипуляции. Беспредел это уже оценка жертвой того, что произошло. Следовательно, необходимо признать, что санкции США оказались заключительной манипуляцией в череде манипуляций, которые происходили до санкций США против России.





Таким образом, от США можно и впредь ждать потоки провокаций, так как они являются органической частью деструктивной внешнеполитической сущности США. И не важно на каком уровне эти провокации могут быть. Поэтому вероятность ядерной провокации со стороны США высока.

Многие мои критики утверждают, дескать, зачем мне нужно анализировать и критиковать политику США? И действительно, мне это не нужно и есть вещи, которые нам не нужны, но, увы, позднее эти вещи почему-то бьют в нас с затылка и нами занимаются, не спрашивая нас о том, что нам нужно.





Статистика фактов экспансии на различных континентах со стороны США — это неоспоримо! У вывоза капитала конечная цель - приобретение и владение. Мои критики часто не приводят аргументов и фактов, что США не занимаются экспансией. Тем более, это не только моя точка зрения, а доказанная позиция многих авторитетных зарубежных политологов и ведущих философов. Теория заговора (конспирология) и её критика пущена в тираж с помощью США. Дескать, всё это бредовая теория. Бжезинский показал, что проект и заговор против СССР был. И они этот проект реализовали. Кстати, этот проект не прекращался. И об этом есть уже множество интервью американских экспертов.





Многих обывателей целыми днями, следящими за информацией из интернета, уже нарисовал интернет. Их самих уже нет. Это можно понять по их лексике и тех видео, на которых у них имеет место временное запечетлевание. И все-таки, многие обыватели содержат ещё в себе личностные сущности, не потеряли себя, не запутались в вакханалии различных мировоззрений. Затерявшихся немного. Иначе многие потеряют себя, став полными продуктами воздействия интернета.





Некоторых обывателей как субъектов уже, увы, нет. Эти субъекты возродятся если у них появятся целостные, логические и системные взгляды на происходящее. Это и есть основная задача смыслостроительства в России. Не хотелось бы того, чтобы эти смыслы и мотивы родились только после появления конкретной опасности жизни россиян, а не только мобилизованных. Это сложно. Пожалуй, в наше время более корректные субъекты и аналитики те, которые не имеют симпатий ни к какой стороне. Хотя симпатию к своим нужно иметь, но и должен быть оптимальный уровень критики в отношении своих и себя самого. Увы! У большинства эти симпатии есть. У некоторых есть антипатия к своей стране. По моей статистике, человек полезный своей стране никогда не будет иметь антипатии к своей стране. Для некоторых мышление и рассуждения в нынешней ситуации лишь баловство, так как оно у них не продуктивно. Скоро истина будет нарисована. И забудутся рассуждения многих.





До сих пор Россия была всегда триггером трансформации Мира. Обе мировые войны это показали. Россия - ключевой мировой субъект. И мир сейчас это как никогда понимает. И это подтверждают многие субъекты во всём мире. Мы отстаём в технологиях, но влияние в эпоху постмодернизма уже давно основывается не на технологиях, а на малом возмущении, которое может спровоцировать проблему для всего мира.





Россия и СССР имеют и имели самый высокий удельный процент авторства концепций в науке и технологиях. Увы! С внедрением мы хромали. А вот наше авторство никто не оспаривает в мире. Так, например, наши советские физики были всегда рядоположены с зарубежными. Россия - источник и изобилие креативных и творческих личностей в искусстве, литературе, науке, спорте. И мир это знает!





В чем главный механизм хронических проблем развития России? Где та самая "функция Лагранжа", функция состояния, которая схватывает сущность и механизм этой хронической отсталости. В чем суть теоретической механики этой отсталости? Многие посетители интернета всего лишь субъекты восприятия и эмоций, а не анализа механизмов. Многим нужно вырваться из этой ловушки. Но они не смогут это сделать, так как пока находятся в капкане безответственно-злорадных забав. Но ситуация скоро вылечит многих от этого.





Таким образом, необходимо уменьшить восприятие потоков видео - домыслятины и видео-испражнений различных мусорных "экспертов" Интернета. Необходим выход на анализ и объективность. А у многих пока преобладает эмоциональное восприятие и не более. Ответственность уходит в мире. Суфлёр - символ и предиктор безответственности во всех сферах.





Сейчас главное, чтобы Китай нас жестоко не переиграл. Он может переиграть нас. Говорю о жестоком переигрывании. Проигравшие бывают разные. Нам нужно работать над рычагами воздействия на Китай и защите от его скрытого и тихого проекта. Китайцы хотят взять временем, дескать, Природа Мира всё расставит на свои места.





Сейчас выиграют в России те, кто имеет мощный интеллект в сфере кризисного экономико-политического менеджмента. В России, пожалуй, есть такие личности. Они занимают нейтрально-прагматичную позицию. Они формируют заранее отведённые страховочные позиции. Они являются представителями мощного кризисного политико-экономического менеджмента. Если и начнутся переговоры о перемирии, то только благодаря таким личностям.





Кризисный политико-экономический менеджмент — это сфера, связанная с генерированием прибыли в условиях разрушительного процесса. Большинство людей делают прибыли лишь на восходящем тренде. В мире есть то, что производят люди. И большинство людей планеты эффективны в этом производстве. В этой сфере большинство людей меньше всего мешают друг другу, будучи профпригодными в своей деятельности, связанной с производством и различными услугами. Профпригодность определяется эффективностью деятельности.





Но есть в мире то, что даёт природа: природные и человеческие ресурсы. Это неиссякаемые запасы различных природных ресурсов и людских ресурсов. И вот тут между людьми возникает конфликт. Обострение этого конфликта людей мира больше всего сосредоточено в политической сфере. Это проблема войны и защита от неё. Эта сфера, где понятие "профпригодность" применять сложнее.

Во всяком случае история показывает, что все великие политические лидеры, которые пытались решить проблему с природными ресурсами, терпели фиаско, а значит были профнепригодными. Например, это Наполеон и Гитлер.





В настоящее время США и её лидеры решили вновь пройти тест на мировую политическую профпригодность, имея аппетиты на природные ресурсы России. Но история показывает, что те субъекты, которые покушались на гигантские природные недра иных больших стран, всегда были политически профнепригодны.





Вероятнее всего, США в ближайшее время проявят свою мировую политическую профнепригодность. Во всяком случае, гегемония США, согласно анализу, всё меньше и меньше устраивает мир. И нынешнее поведение США лишь следствие осознания этой проблемы. В этой ситуации как никогда ранее обострилась проблема многих стран и их лидеров (Китай, Россия, Индия и др.) Ситуация новая. Поэтому рано ещё судить о не профпригодности ведущих политиков различных стран мира. Покажет только время. Почти четыре часа президент РФ на Валдае объяснял, почему с доминированием Запада покончено. «Запад неспособен единолично управлять человечеством, ноотчаянно пытается это делать. Большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом главное противоречие эпохи»,— говорил накануне на Валдайском форуме президент России Владимир Путин. В своей философской речи глава государства отметил, что доминирование Запада закончилось, а впереди— новый миропорядок. Если же договориться не получится, катастрофа грозит всему миру.





Вот мои размышления на этот счёт:





У любого выступающего важен не текст выступления, а подтекст и контекст, выводящие на скрытые мотивы выступления и выступающего.

Сейчас будут споры аналитиков именно на этой ниве!

Основатель Tesla и Space X Илон Маск рассказал, какую цель преследует, покупая все акции «Твиттера». Поего словам, решение продиктовано желанием «помочь человечеству». «Я приобрел „Твиттер" не чтобы заработать денег, я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю»,— приводит РИА «Новости» слова Маска. Предприниматель отметил, что важно наличие для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, «где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения». Бизнесмен пояснил, что видит «большую опасность» в сложившейся в результате погони компаний за рекламными доходами угрозе потери возможности диалога как на цифровых платформах, так и в самом обществе.





Я уже писал, согласно моему психологическому анализу Илона Маска как криптовалютного игромана, он покупает Твиттер только для игр и ставок на криптовалюты, в том числе на свою крипту, которую желает внедрить с помощью использования твиттера.

Ни о какой любви к человечеству Илона Маска речь не идёт. Это блеф. Скрытые мотивы иные! В будущем необходимо будет спасать доллар, с помощью иной альтернативной валюты. Поэтому Маск решил отрабатывать на этот счёт страховочные механизмы. Ему дадут возможность продвигать крипты. Этого не дали делать Дурову и Цукербергу, а вот Илону Маску дадут.

Когда-то Тelegram вёл работы по созданию собственной криптовалюты, в Facebook запретили рекламу, связанную с цифровыми валютами и ICO. Теперь Илон Маск постепенно подбирается и планирует внедрить собственный крипто-продукт на базе блокчейна. Социальные сети оказывают существенное влияние на формат взаимодействия, поэтому интеграция криптовалют может кардинально изменить существующие экономические модели.





Известно, что основным преимуществом соцсетей является существующий широкий охват аудитории. Им не нужно тратить дополнительные средства и время на привлечение участников. Твиттер занимает второе место после фейсбука. За тем идёт телеграм.

Население планеты сейчас составляет примерно 7,5 млрд, а регулярный доступ к интернету имеет не каждый житель Земли. Фактически соцсети охватывают более трети всех пользователей. Статистический анализ показывает, что основную долю участников составляют дееспособные граждане от 18 до 34 лет. Именно эта группа может активно использовать инновационные продукты и без проблем адаптироваться к новым экономическим моделям. При внедрении продуктов блокчейна часть пользователей сразу же примут участие, а в случае успешной организации их число постепенно будет увеличиваться.





Вот о чем мечтает Илон Маск. А любовь человечества и проблема общения людей планеты — это профанация и очередной блеф Илона Маска.

Маск прежде всего игрок на ставки и лишь затем затейник в сфере технологий.

Блеф Маска сейчас самый актуальный в мире! От него будет зависеть судьба человечества. Блеф ведущих лидеров различных стран вокруг Украины по актуальности в мире уступает блефу Илона Маска.

Такие блефовые времена в мире.