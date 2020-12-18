 

Скандальная британская клиника, делающая подростков трансгендерами, видит проблему в белых людях

Британская клиника "Тависток", которая превратила в практически конвейерное предприятие смену пола у подростков, уже неоднократно оказывалась в центре скандала. На русском языке об этом можно прочитать, например, здесь.
 
Одной из специализаций клиники являются подростки-аутисты, которые склонны зацикливаться на одном варианте, кажущемся им решением всех проблем, и в качестве такого варианта им предлагается смена пола. 
 
Но есть у "Тавистока" и другая задача: клиника борется с "белыми привилегиями" и проводит "антирасистские семинары". В частности, на 14 января назначен семинар на тему "Белость (whitness) -- проблема нашего времени". В рамках этого представления Британия является расистским государством, которое угнетает чёрных и по-прежнему получает выгоды от рабства. Проблему белости предполагается рассмотреть с точки зрения психоанализа. 
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APN.ru