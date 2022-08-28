Вирусолог Альтштейн: летальность ковида снизилась в 15 раз

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что на сегодняшний день летальность от коронавирусной инфекции в мире уменьшилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии и составляет 0,33 процента:

«Летальность сейчас не высокая — она где-то на уровне 0,33 процента по миру. В некоторых странах она достигает 0,1 процента. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка пяти процентов. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность».

Однако существуют и другие оценки изначальной летальности ковида-19.

Например, эпидемиолог и статистик, специалист по доказательной медицине Джон Иоаннидис в октябре 2020 года опубликовал бюллетень, где оценил среднюю летальность ковида-19 в 0,27%: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716331/

В конце декабря 2020 года британский Учёный совет по чрезвычайным ситуациям (SAGE) оценивал летальность ковида-19 в 0,5%: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9098449/WHO-says-coronavirus-pandemic-not-necessarily-big-one.html



