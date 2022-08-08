 

Врач-инфекционист спрогнозировал низкую летальность "подъёма заболеваемости ковидом"

Врач-инфекционист Николай Малышев отметил, что подъём заболеваемости ковидом, который наблюдается сейчас в РФ, не повлечёт за собой роста летальности, так как болезнь протекает менее тяжело. 

"Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится".

По мнению Малышева, заболеваемость ковидом в РФ будет расти до конца августа и в сентябре начнет снижаться.

 

В Британии, где "новая волна ковида" началась раньше, пик госпитализаций был преодолён уже в июле, без возвращения к ковидорегуляциям.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-11035363/Covid-hospitalisations-peaked-region.html


 



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