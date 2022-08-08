Врач-инфекционист спрогнозировал низкую летальность "подъёма заболеваемости ковидом"

"Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится".
По мнению Малышева, заболеваемость ковидом в РФ будет расти до конца августа и в сентябре начнет снижаться.
В Британии, где "новая волна ковида" началась раньше, пик госпитализаций был преодолён уже в июле, без возвращения к ковидорегуляциям.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11035363/Covid-hospitalisations-peaked-region.html