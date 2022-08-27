 

Украинцы обстреляли больницу в Стаханове, погибли три человека

Вооружённые силы Украины нанесли удар по больнице в городе Стаханове Луганской народной республики из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Три человека погибли, семеро получили ранения.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, командирам ВСУ, которые отдавали приказ обстрелять больницу, было заранее известно о том, что выбранная цель является действующим гражданским медучреждением, в котором на лечении находились пожилые люди, дети и беременные женщины. 


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