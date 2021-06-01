 

Вооружённые силы Украины обстреляли школу и ясли-сад

 

Вооружённые силы Украины обстреляли школу и ясли-сад в посёлке Золотое-5 в Луганской народной республике, когда там находились дети.

"К сожалению, вчера были в Золотом-5 обстреляны школа и детский садик. Они были обстреляны со стороны ВСУ именно в дневное время суток, когда в этих учреждениях находились дети. Это просто счастье, что ни один ребенок не пострадал", - сказала руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, отметив, что обстрел школы и детсада произошёл накануне отмечаемого 1 июня Международного дня защиты детей. 

Ранее ВСУ уже повреждали обстрелами остекление средней школы № 4, яслей-сада "Берёзка" и жилого дома в Золотом-5. 


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