Украинцы снова обстреляли Антоновский мост и Энергодар

Украинские войска снова обстреляли Антоновский мост под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Это произошло около часу дня, когда на мосту проводились работы по восстановлению дорожного полотна и здесь были только гражданские лица, как и на паромной переправе, что было невозможно не видеть. 16 человек ранены, двое погибли.
Также из американского дальнобойного вооружения нанесён артиллерийский удар по территории возле ТЭС в Энергодаре. Один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются врачи.