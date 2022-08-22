 

Украинцы снова обстреляли Антоновский мост и Энергодар

 
Украинские войска снова обстреляли Антоновский мост под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Это произошло около часу дня, когда на мосту проводились работы по восстановлению дорожного полотна и здесь были только гражданские лица, как и на паромной переправе, что было невозможно не видеть. 16 человек ранены, двое погибли.

Также из американского дальнобойного вооружения нанесён артиллерийский удар по территории возле ТЭС в Энергодаре. Один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются врачи. 
 




 

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