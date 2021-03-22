В Букингемском дворце станет больше меньшинств

Букингемский дворец намерен уделять больше внимания поддержке меньшинств и этнического разнообразия во всех королевских домах -- в Букингемском дворце, Кларенс-хаусе и Кенсингтонском дворце.

В Букингемском дворце уже существуют процедуры и программы поддержки меньшинств, но "желаемых результатов они не принесли"; теперь, после интервью принца Гарии и его жены Меган Маркл, в котором они намекали на расизм в королевской семье Британии, -- решено усилить борьбу за этническое многообразие. В королевском окружении, при дворце может появиться специальная должность ответственного за поддержку меньшинств и разнообразия.

Принц Уильям уже заявлял, что его семья ни в коем случае не расистская, но в официальном ответе королевской семьи выражена "озабоченность" по этому поводу. Гарри и Меган не были обвинены во лжи, было сказано лишь, что "некоторые воспоминания могут отличаться".