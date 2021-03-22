 

В Букингемском дворце станет больше меньшинств

 
Букингемский дворец намерен уделять больше внимания поддержке меньшинств и этнического разнообразия во всех королевских домах -- в Букингемском дворце, Кларенс-хаусе и Кенсингтонском дворце. 

В Букингемском дворце уже существуют процедуры и программы поддержки меньшинств, но "желаемых результатов они не принесли"; теперь, после интервью принца Гарии и его жены Меган Маркл, в котором они намекали на расизм в королевской семье Британии, -- решено усилить борьбу за этническое многообразие. В королевском окружении, при дворце может появиться специальная должность ответственного за поддержку меньшинств и разнообразия. 

Принц Уильям уже заявлял, что его семья ни в коем случае не расистская, но в официальном ответе королевской семьи выражена "озабоченность" по этому поводу. Гарри и Меган не были обвинены во лжи, было сказано лишь, что "некоторые воспоминания могут отличаться".
 
Между тем единокровная сестра Меган -- Саманта Маркл -- указала на многие случаи, когда слова её сестры можно было проверить и они не соответствовали действительности. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Меган и Гарри верхом на верблюде
» В Британии представителей расовых меньшинств на экранах слишком много, но всё ещё недостаточно
» Принц Гарри повоевал с талибами
» Совет Европы обеспокоился правами национальных меньшинств в России
» Британский принц обвинен в нацизме
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Букингемском дворце станет больше меньшинств

  • 18:50
  • 208

Каждый второй гражданин Украины не желает прививаться от ковида

  • 18:29
  • 212

Петербургские призывники уклонялись от армии под предлогом самоизоляции

  • 18:23
  • 213

Россияне стали чаще заключать брачный договор

  • 18:14
  • 195

Неофеодализм и натуральное хозяйство.

Гитлер не любил евреев. За что?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru