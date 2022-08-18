 

29% россиян принимают важные решения с оглядкой на гороскопы

По данным исследования, проведённого сервисом "Работа.ру", "29% опрошенных россиян склонны ориентироваться на гороскопы при принятии важных решений. Из них 13% готовы пересмотреть свои планы по смене работы, 12% откажутся от крупной сделки вроде покупки автомобиля. 11% по возможности перенесут собеседование. Каждый десятый будет назначать важные события только на благоприятные дни. Также некоторые готовы отменить деловую встречу (3%) или отказаться от работы с человеком определенного знака зодиака (2%)".

При этом только 11% опрошенных сказали, что их прогнозы "обычно сбываются".

Не читают астрологические прогнозы 49% респондентов. Считают астрологию антинаучной и не верят прогнозам астрологов и гороскопам 39% респондентов.

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APN.ru