 

Вырос экспорт сельскохозяйственной продукции из России

За первые пять месяцев 2022 года Россельхознадзор отмечает общее увеличение объемов экспорта российской продукции: мяса и мясопродуктов на 20% (до 407,8 тыс. т), молочной продукции — на 7% (до 91,1 тыс. т), рыбы и морепродуктов — на 3% (до 952,3 тыс. т), живых животных (свиньи, крупный и мелкий рогатый скот) — на 102% (до 111 тыс. голов).
Напротив, импорт мяса и мясопродуктов в Россию снизился на 10% (до 294,4 тыс. т), молочной продукции -- на 9% (до 519,1 тыс. т), ; рыбы и морепродуктов на 39% (до 226,9 тыс. т).
Импорт фруктов и овощей в Россию снизился на 3%. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает
«Скоро овощи будем поставлять в Европу из наших теплиц. Потому что политика, которая сейчас проводится в Европе, приведет к тому, что теплицы там станут нерентабельными. Потому что, исходя даже из цен на газ, местная продукция уже экономически неконкурентоспособна».
 
Российские магазины намерены продавать просроченные продукты на переработку в корма и удобрения, чтобы снизить объём пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. 
 


 

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