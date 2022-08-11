Месторождения, перешедшие под контроль России на Украине, оцениваются в 12,4 трлн долларов

После начала военной спецоперации Россия взяла под контроль на Украине множество месторождений полезных ископаемых, которые в совокупности оцениваются в 12,4 триллиона долларов, пишет "Вашингтон пост".

По данным канадской аналитической компании SecDev, Россия на территории бывш. Украины контролирует 63% месторождений угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных ископаемых, включая литий. Кроме того, Украина потеряла по одному месторождению урана, золота и крупный карьер по добыче известняка.

Эти полезные ископаемые необходимы для производства многих высокотехнологичных компонентов, и переход их под российский контроль может затруднить поиск Европой альтернатив импорту из России и Китая.