Россия и контуры нового мироустройства

Непредсказуемое прошлое. Историю пишут не историки, а те, кто запрещает публиковать работы историков о том, что реально происходило. Всё это лишь "цветочки» в развитии нового миропорядка.

Смыстроительству вокруг СВО посвящены многие мои статьи. Настораживает только одно, что актуальность этой проблемы свалилась на голову россиян и российской интеллигенции внезапно в последние несколько месяцев. А до этого никто не помышлял об этом. Имели место лишь единичные хорошо проработанные аналитические публикации Калягина. Я лично это знал и ожидал уже давно с 2014 года. Вот это пробуждение и внезапное "с добрым утром, россияне" является проблемой. Так бывает всегда с обывателями. Люди прозревают, благодаря некоторым авторам. А потом говорят, что так и должно быть!





Наша власть умышленно сдерживала и уводила россиян от антагонизма к США, так как душой и карманом была уже на Западе. Но сейчас идёт радикальное перевоспитание этих былых установок на Запад. И идёт неэффективно. Пока только игры в антагонизм к США, а карманы раскрыты к США не антагонистически.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает слова президента Франции Эммануэля Макрона об африканских странах оскорбительными. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел (СМИД) государств— членов ШОС. По словам Лаврова, Макрона беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. «Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее— что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт»,— приводит ТАСС слова министра. Макрону и иным лидерам ЕС нужно поднять эрудицию в понимании поведения жертвы буллинга и последствий от этого поведения для организаторов буллинга.

История буллинга богата разными сценариями:

1. Жертва буллинга изначально должна выжить как самоценный и самодостаточный субъект во взаимодействии с теми субъектами, которые не являются организаторами буллинга. Санкции против России — это буллинг масштабы которого рекордные.

2. Только после выполнения первого пункта жертва буллинга решает вопрос: стоит ли вмешиваться в судьбу организаторов буллинга.

Африканские страны — это субъекты. Европа исторически рассматривала эти страны как объекты и как средство.

Для решения проблемы жертвы буллинга полезны любые субъекты. Субьект-субьектное отношение - рецепт выживания любой жертвы буллинга. Китай как источник огня в мире. Председатель Китайской Народной Республики (КНР)Си Цзиньпин на входе телефонного разговора сделал предупреждение американскому коллеге Джо Байдену на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и подчеркнул, что «играющий согнем» сам себя обожжет. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава КНР заявил, что китайский народ будет до последнего отстаивать территориальную целостность острова и защищать свой национальный суверенитет. Си Цзиньпин добавил, что КНР никогда не согласится на то, чтобы Тайвань провозгласил собственную независимость.

Байден в ответ на слова китайского лидера подчеркнул, что США уважают интересы КНР и придерживаются политики «одного Китая». При этом в заявлении Госдепа США говорится, что разговор лидеров двух стран не был конструктивным.





У Гегемона всегда тяга к использованию любого начала сепаратизма в различных странах мира и использование формулы "разделяй и властвуй". Всё это мировая экспансия подстрекательства к искусственному сепаратизму и использование результатов сепаратизма Гегемона для создания своей замаскированной мировой империи американского капитала и всяческих знаковых пустышек, начиная от доллара и кончая его новыми суррогатами-криптами.

Уже потом идёт общемировая милитаризация с помощью НАТО, направленная против тех, кто не поддерживает эти глобально-экономические пустышки, закабаляющие различные экономические субъекты. Эти пустышки куда надо вдуваются, а откуда надо высасываются. Вот такая политико-экономическая механика Главного Афериста Мира - США, который сбросил свои маскировки аферизма перед миром и всеми международными субъектами в последние месяцы 2022 года. И мир это теперь познал.





Теперь к Гегемону в мире уже иное, более объективное отношение. Поэтому грядёт новое мироустройство без США в роли Гегемона. Тем более, недавнее осмысление Трампа о происходящем в США, говорит об этом. И это не просто голые предвыборные политические спекуляции Трампа. Трамп почувствовал сущность надвигающихся перемен. Играть с пустышками как раньше уже долго не удастся. В мире начинает цениться энергия и сырьё. Маск-затейник как замаскированный пентагоновец и игрок-аферист в крипты, тоже сдулся (см. об этом серию моих последних статей за 2021-2022). Они затейник и никакого отношения к науке и технологиям не имеет. Хотя очень уважаю американских учёных и инженеров, многие из которых выходцы из СССР и России.





Профилактическая концепция национальной безопасности в мире должна в своей основе содержать защиту от искусственного подстрекательства к сепаратизму различных стран мира. Этой концепции придерживается Россия со своими составляющими регионами России. Времена, когда Ельцин рапортовал Клинтону, подчинившись сепаратистским проектам Гегемона, разрушив СССР и коммунизм, прошли. Благодаря преступному подстрекательству США к сепаратизму была разрушена Югославия.

Если взглянуть на карту всех проектов сепаратизма, внедряемого США в мире, то вырисовывается глобальная сущность Гегемона — это и есть истинная мировая империя Зла, которую когда-то США надели на СССР. Оказалось, эта оценка СССР как империи Зла - есть проекция самих США. Нужно помнить американское Зло Хиросимы и Нагасаки. Сейчас США амнезировало Японию и у них отшибло мозги и память о деяниях Гегемона, так как у США есть инструменты со своими пустышками, которые можно вдувать и выдувать. Необходимо изучить прагматические и дивидендные аспекты этой установки. Тема стимуляции фирм, устанавливающих такие башни - мутная тема. Конечно, кому-то это выгодно и прибыльно. Этот аспект должен быть изучен.





На Тайвань прибыла делегация Литвы, которую возглавил замминистра транспорта и коммуникаций. Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином из-за открытия представительства острова. Китай выразил, в связи с этим протест, после чего в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах, а также ограничил импорт из Литвы.





Идёт разворачивание глобального конфликта Восток-Запад. В начале для затравки Запад бросил проституированных банкротов-сателлитов России.

Всё это лишь "цветочки» в развитии нового миропорядка. Именно из этих составляющих по прошествии времени будет формироваться новый миропорядок. Отношение стран мира к Китаю и России постепенно становится ключевым тестом на судьбы многих стран и всего мира.

«Человечество играется с заряженным оружием», — сказал как-то Трумэн в ходе выступления, посвященного 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США. По словам Гутерриша, в настоящее время «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом», в том числе на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Также он спросил собравшихся, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.

Мне думается, что:

1. Сначала нужно спрашивать об этом у Гегемона, а потом у человечества.

2. США остаётся единственным в мире государством, применившим ядерное оружие, но не понесшим ответственности и наказания за это.

3. Сейчас США планируют провокацию в мире, направленную на провоцирование применения иными странами ядерного оружия. Видимо, США от своего греха хотят не быть единственными в мире применившими ядерное оружие.

4. План США бандитски-авантюрно-аферистически прост: сделать козлом отпущения Россию, которая не применит ядерное оружие, но которая будет наказана как жертва мирового политического буллинга.

5. Байден также играет с огнём. Видимо желает войти в историю как Трумэн?

Всю прошлую неделю главные мировые новости крутились вокруг судьбы Тайваня — от визита Нэнси Пелоси до масштабных учений Китая около острова. Что может помешать КНР присоединить Тайвань и реален ли полноценный военный конфликт Пекина и Вашингтона? Какое развитие нынешней ситуации выгодно России?

На мой взгляд:

1. Россия, отказавшись от социализма, стала играть в игры США в начале 90-х. Китай от Себя не отказался, оставшись социалистическим, но войдя в мудрое взаимодействие с США.

2. Конфликт Украина-Россия — это проект США и Россия ввязалась в этот проект в силу внутриполитических причин (внешнеполитические причины актуальны, но вторичны).

3. Конфликт Китай - Тайвань также проект США. И Китай также не будет в нём участвовать.

4. Россия, увы, зависла в проблеме самоидентификации себя.

5. Международному субъекту трудно выживать, если он не имеет понимания своей сущности и самоидентификации. Именно поэтому многие мои статьи были посвящены смыслостроительству вокруг конфликта Украины-России.

Смыслостроительство возможно только при понимании своей сущности и самоидентификации. По сути, мы должны глубоко знать кто мы и куда идём? Китай на этот счёт понимает всё прозрачно и вполне прогнозируем.

6. Международный субъект, осознающий свою сущность, реже подвержен провокации. США как главный провокатор мира выискивает такие страны.

Китай знает свою сущность и своё место. Тайвань имеет общую политическую и экономическую генетику с Китаем. Китай и Тайвань выйдут на единение на новой взаимной основе с выгодным использованием США.

Обратим внимание на экономико-политическое состояние Украины:

1. Мобилизационное состояние Украины используется властью Украины для иных мотивов, помимо конфликта с Россией.

2. Неотмобилизованное состояние, и значительная часть Украины экономически живёт, как и прежде, ориентируясь на помощь Европы.

В зависимости от этих вариантов, можно объективно оценить отношение власти Украины к регионам.

США уже зреют в плане объективного понимания того, на что реально тратятся свалившиеся на Украину американские миллиарды долларов.

Сущность происходящего хорошо описывается в рамках поведения системы, состоящей из двух субъектов, Игроман-Жертва: манипуляции и убеждения - ставки - проигрыш - манипуляции и убеждения - ... и т. д. Игроманические циклы. Вырваться из замкнутого круга позволяет либо прекращение опеки, либо обеднение жертвы. Уже много фактов представлено о том, что Зеленский - аддиктивная личность и есть основание взять эту тему для исследований.





Президент Украины Владимир Зеленский в ходе виртуальной пресс-конференции со студентами Австралийского национального университета обратился к Китаю с призывом объединиться против России.

«Зеленский признал, что „нейтралитет Пекина лучше", чем если бы Китай присоединился к России. Далее он сказал, что „важно, чтобы Китай не помог России"»,— приводит подробности выступления материал американского телеканала.

А что творится в области сотрудничества Китая и Украины? Уверен, что оно удовлетворительное. Нет, пожалуй, на земном шаре страны, где бы не существовали китайские общины. Китайская ментальность, по сути, не позволяет блефовать и строить понты. Поэтому всё, что говорит Китай будет воплощено, либо будет пауза ожидания, после которой Тайвань сам приплывет к Китаю. При этом, в китайских единоборствах есть обманные движения, но это не тот случай.





Меня больше тревожит не то, как США изнутри взяли Украину и, по сути, сейчас идёт военный конфликт США и России на территории Украины. Меня больше тревожит то, что большинство читателей одного крупнейшего татарстанского и федерального информационного сайта, согласно анализу статистики голосований комментариев, регулярно минусуют всё, что касается интересов России. И это проблема. Либо на этом крупнейшем информационном ресурсе орудует IT - армия, которая делает своё дело. Либо российская власть должна глубоко понять противоречивость и непредсказуемость поведения пока пассивно наблюдающих россиян.





Проблема кибератак менее актуальна, чем проблема ключевых знаний и информаций из Википедии вокруг того, что происходит в военно-политическом плане вокруг Украины, Европы, России, США.





Ключевое орудие информационной войны — это ключевые энциклопедические источники. Необходимо признать, что сейчас это Википедия. Статьи о политике и истории в русской Википедии уже с начала 2010 годов курируются администраторами США. Отсылаю читателей к своей статье 2013 года "Википедия как проблема национальной безопасности".





Минюст подготовил две методички для следователей и судей о том, как правильно анализировать высказывания о действиях российских военных в рамках новых «спецоперационных» статей КоАП иУК. Министерство указало, что «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии— к«дискредитации» Это актуально!

Но ещё актуальнее проводить независимую экспертизу тех, кто разработал методы лингвистической экспертизы в делах о фейках, а также тех, кто проводит эту экспертизу.





Спад российской экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 года, затем перейдет к восстановительному росту. Такой прогноз дал Центробанк в очередном докладе о денежно-кредитной политике.





«В целом по итогам 2022 года, согласно прогнозу Банка России, ВВП сократится на 4 − 6%, что несколько лучше апрельских оценок (8 − 10%). В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023-го также прогнозируется спад в диапазоне 1 − 4%. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году экономика будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5 − 2,5% вместо 2,5 − 3,5%)»,— говорится в сообщении.





Оптимистические художественно-экономические зарисовки нужны, но как ликвидировать искусственность и неопределённость российской экономики. Долго улыбаться без зеркала можно, но полезно и увидеть свою улыбку в зеркале. А зеркало пока отобрали, и мы не видим себя и своего истинного состояния, но уже рисуем своё будущее. Это самонадеянно!





Конфликт Сербия - Косово - начало предстоящих конфликтов в Европе:

Совершенно очевидно, что Сербия едва ли могла бы начать полномасштабную военную операцию в Косово. Но даже ограниченные действия были бы чреваты нестабильностью в Европе. Так что европейское сообщество сделало все возможное, чтобы повлиять накосовское руководство. Носитуация все равно остается тупиковой.





Основанием всех предстоящих конфликтов в Европе будет ухудшение экономического положения. Конфликт Сербии и Косова — это только начало и триггер. Вероятнее всего, Европа со своей гигантской армией недовольных дармоедов на пособиях скоро начнет показывать себя в этом плане. Причины очевидные - цены на энергию.





Актуальнее не домыслы, которые представлены в этой инфе, а скрытые мотивы генерирования и распространения этой инфы. Это профилактическая работа и информационный проброс на исследование реакции многих международных субъектов. Только на основании анализа этой реакции будут предприняты реальные действия США. Всегда актуально анализировать источник выхода инфы. Сейчас прежде, чем что-то предпринимать в плане экономической коррекции нужно содрать слой искусственности нынешней российской экономики, ставшей результатом художественно-экономического творчества.Рисунки могут какое-то время подбадривать, но рано или поздно придётся подойти к нормальному, а не к кривому зеркалу.





Для России важнее целостность Украины в составе России и недопущение её дележа с Европой.

Зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм канале карту Европы, на которой большая часть Украины отходит другим государствам. По его словам, так раздел страны видят западные политики.

На картинке видно, что от Украины осталась лишь Киевская область. 7 областей отошло Польше, одна— Венгрии, две— Румынии, и 13 областей и Крым— России. «Западные аналитики считают, что на самом деле будет так»,— пояснил Медведев.





Интереснее понять:

1. На кого рассчитан этот информационный проброс Медведева?

2. На какие реакции адресантов проброса рассчитан?

3. Ответы на эти вопросы важнее, чем эта карта будущего Украины, которая в реальности окажется иной.

4. Именно эти ответы правильнее могут высветить истинные планы России. Пока эта закрытая тема. Тем более, эти планы изменяются в изменяющихся условиях.

5. Необходимо признать, что вероятнее всего все информационные пробросы, идущие от Кадырова, Лаврова, Медведева и др., ответственно централизованы и ведомы одной структурой. Вероятность феномена былой "песковской пурги" сейчас исключена так как настали иные времена.

6. Мои анализы, связанные с вышеприведенными пунктами, показывают, что для России важнее сохранение целостности Украины - целостности российской Украины, то есть Украины в составе России.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук ,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин