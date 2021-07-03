 

Москвичам опять приказали рассматривать все ОРВИ как ковид

 

Пациенты с диагнозом ОРВИ будут рассматриваться как больные коронавирусом, и их обяжут соблюдать изолироватья, сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны соблюдать режим изоляции".

 

Кроме того, всем больным ОРВИ, а также проживающим с ними родственникам приехавший по вызову врач будет делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу.

"Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ и всем родственникам, которые с ним проживают, до окончательного ПЦР-исследования будет делаться экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР-исследование и позволяет определить с большей долей вероятности, есть ли у человека в носоглотке белок, который с высокой долей вероятности может свидетельствовать, что человек инфицирован", -- сказала Ракова.

 

В апреле 2020 года мэр Москвы Собянин уже издавал такой указ

"С 22 апреля граждане с признаками ОРВИ обязаны будут соблюдать режим полной самоизоляции, как пациенты с подтверждённым коронавирусом, находящиеся на амбулаторном лечении".

 


 

 


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