 

Великому Новгороду не хватает денег на собор XVII века и Стену скорби

 

Дума Великого Новгорода отказалась от установки "Стены скорби" в память о новгородцах, репрессированных в годы советской власти, причиной отказа стали проблемы с финансированием.

На сам памятник и благоустройство территории Великому Новгороду было необходимо 6,3 млн рублей.

Проект мемориального комплекса разработал новгородский скульптор Вадим Боровых. Центральной частью композиции должны были стать отлитые из бронзы фигуры трёх детей и их матери – "жены врага народа" и "детей врага народа", охваченных ужасом после ареста их отца и мужа. 

 

И в эти же дни в Великом Новгороде один из малых куполов обрушился с Воскресенского собора XVII века, по счастливой никто из местных жителей не пострадал.

В 2013 году с того же храма упали главный купол и одна из малых главок. Все купола собора находятся в аварийном состоянии, кресты на них накренены к земле, в деревянной обшивке – большие дыры.

Воскресенский собор был построен в 1698-1700 годах на территории Деревяницкого монастыря, после революции 1917 года службы в нём прекратились. В годы Великой Отечественной войны собор получил серьёзные повреждения, а в конце 1960-х -- начале 1970-х годов использовался как склад новгородского завода "Стекловолокно".

 

 



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