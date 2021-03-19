 

Установлены имена всех убийц князя Андрея Боголюбского

 
Российские ученые с помощью 3D-моделирования восстановили текст древнего памятника письменности Северо-Восточной Руси – надписи об убийстве князя Андрея Боголюбского, сделанной в 1175-1176 годах на стене собора в Переславле-Залесском. 

Андрей Боголюбский правил во Владимире с 1157 по 1174 год и был убит в результате заговора 29 июня 1174 года. При расчистке Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском осенью 2015 года на внешней стене южной апсиды храма нашли посвящённую этому событию надпись. Она содержит список убийц, проклятие им и провозглашение вечной памяти убитому князю. Из-за значительных повреждений прочитать надпись оказалось очень сложно. Учёные из Высшей школы экономики и Института славяноведения РАН на основе большого количества снимков получили трёхмерную модель надписи, "подсветили" повреждённые части и сделали их более читаемыми. Это позволило почти полностью прочесть список из двенадцати заговорщиков, тогда как в летописях упомянуты только четверо.

 

Благодаря новой расшифровке, учёные узнали интересные детали. Например, отчество одного из заговорщиков, Ефрема Моизича, учёные возводят к арабскому имени Му’изз. То есть это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стыряты, учёные также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде. 


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APN.ru