Установлены имена всех убийц князя Андрея Боголюбского

Андрей Боголюбский правил во Владимире с 1157 по 1174 год и был убит в результате заговора 29 июня 1174 года. При расчистке Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском осенью 2015 года на внешней стене южной апсиды храма нашли посвящённую этому событию надпись. Она содержит список убийц, проклятие им и провозглашение вечной памяти убитому князю. Из-за значительных повреждений прочитать надпись оказалось очень сложно. Учёные из Высшей школы экономики и Института славяноведения РАН на основе большого количества снимков получили трёхмерную модель надписи, "подсветили" повреждённые части и сделали их более читаемыми. Это позволило почти полностью прочесть список из двенадцати заговорщиков, тогда как в летописях упомянуты только четверо.

Благодаря новой расшифровке, учёные узнали интересные детали. Например, отчество одного из заговорщиков, Ефрема Моизича, учёные возводят к арабскому имени Му’изз. То есть это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стыряты, учёные также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде.



