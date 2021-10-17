 

Учёные попробуют восстановить фрески Георгиевского собора в Великом Новгороде

 

В Институте археологии РАН начались исследования домонгольских фресок Георгиевского собора Юрьева монастыря в Великом Новгороде. Памятник этот уникален: участниками экспедиции под руководством Владимира Седова в 2013–2020 годах в самом Георгиевском соборе и в слоях земли вокруг него были найдены десятки тысяч фрагментов первоначальной росписи храма. 

Георгиевский собор, заложенный в 1119 году, был сразу расписан, но остатки росписи сохранились только в откосах некоторых окон и в лестничной башне. Во время "поновления" храма в 1820-30-е годы весь ансамбль фресок был сбит со стен. Однако эта расписанная штукатурка была не выброшена, а положена в качестве основания под новый, чугунный пол храма. Её отдельные фрагменты то и дело всплывали при раскопках на территории монастыря, но никто не знал, что в итоге находка окажется очень велика.

Сохранившиеся кусочки росписи будут сфотографированы и изданы в виде каталога. Сотрудники Института археологии построят 3D-модель Георгиевского собора и разместят на ней все сохранившиеся фрагменты фресок. И если этот этап окажется успешным, новгородские реставраторы, возможно, смогут собрать первоначальный комплекс росписей. 

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APN.ru