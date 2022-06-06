Похищавшая людей банда украинцев пойдёт под суд в Подмосковье

Группа граждан Украины (одиннадцать человек), имеющих отношение к украинским силовым структурам, пойдёт под суд в Подмосковье по обвинению в похищении людей, покушении на убийство, грабеже, контрабанде оружия.

Как полагает следствие, с 2014 по 2019 год "граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, имеющие в прошлом отношение к деятельности силовых структур", находясь в Киеве, создали и возглавили преступное сообщество.

"Целью создания и деятельности преступного сообщества являлось похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений". "На территории ДНР они покушались на убийство сотрудника МВД ДНР, на автомобиль которого было установлено самодельное взрывное устройство и дистанционно приведено в действие".