 

ФСБ раскрыла азиатскую экстремистскую ячейку во Владимирской области

 

Сотрудники УФСБ по Владимирской области пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки выходцев из Центральной Азии. Лидер ячейки размещал в одной из групп в Телеграме материалы, пропагандирующие идеологию террористов ИГИЛ (запрещённая в РФ организация). Главу группы отправили в СИЗО, но остальных членов ячейки лишь выдворили за пределы России с закрытием въезда.

Также на днях стало известно, что в Красноярском крае ФСБ задержала троих граждан Узбекистана по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". 

 

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