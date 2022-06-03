ФСБ раскрыла азиатскую экстремистскую ячейку во Владимирской области

Сотрудники УФСБ по Владимирской области пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки выходцев из Центральной Азии. Лидер ячейки размещал в одной из групп в Телеграме материалы, пропагандирующие идеологию террористов ИГИЛ (запрещённая в РФ организация). Главу группы отправили в СИЗО, но остальных членов ячейки лишь выдворили за пределы России с закрытием въезда.

Также на днях стало известно, что в Красноярском крае ФСБ задержала троих граждан Узбекистана по подозрению в участии в запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".