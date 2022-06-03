Национальный вопрос в Китае

Мир стремительно переходит от однополярного к многополярному бытию. Англосаксы при этом теряют своё право безраздельно господствовать над всеми нациями и народами, эксплуатировать их. Это обстоятельство побуждает англосаксов разжигать этнические конфликты внутри наций-конкурентов с целью их ослабления, а по возможности -- и уничтожения.

Следующим по переделу сфер влияния в мире, по нашему мнению, станет военный конфликт внутри Китая. Во всяком случае англосаксы делают всё возможное для этого. Китай – важнейший союзник России по переустройству мира, и российскому руководству необходимо будет определиться с тем, как реагировать на возможный конфликт.





Многие аналитики пишут и говорят о том, что конфликт разгорится по поводу силового присоединения к Китаю независимого государства Тайвань и не упоминают об этнической составляющей этого конфликта. Осмелимся предположить, что англосаксы инициируют также этнические конфликты в Синьцзяне, Тибете, Внутренней Монголии и, возможно, на юге Китайской народной республики. Предпосылки для возникновения такого рода конфликтов описаны нами в монографии «Азиатский фашизм: извлечение уроков», которая готовится к выходу в свет в ближайшее время. Однако политические процессы стали развиваться столь стремительно, что неспешные академические действия от них сильно отстают. Поэтому мы изложим в настоящей статье основные идеи монографии, касающиеся проблем построения китайской нации. Из-за ограниченности объёма публикации для иллюстрации этих идей мы рассмотрим изменение содержания всего лишь одного инструмента национального строительства - государственного флага.

Обращение к проблеме национального строительства в Китае актуально ещё и в силу того, что в исследовательской литературе на русском языке тема конфликта уйгуров, тибетцев, монгол и ряда южных этнических меньшинств с государствообразующим ханьским народом тщательно обходится стороной. Это полностью открывает дорогу распространению той точки зрения, которую преподносят англосаксонские теоретики и политики. А эта точка зрения представляет ханьский народ в качестве демонической силы, которая преследует, угнетает и подвергает геноциду этнические меньшинства.

На начало ХХ века Китайская империя была феодальным, полиэтническим образованием. Господствующие позиции в ней занимал маньчжурский народ, который управлял как составляющим большинство населения ханьским народом, так и многочисленными этническими меньшинствами – монголами, тибетцами, уйгурами, народами и народностями, живущими на юге империи.

В 1911 г. в империи произошла Синхайская революция. В ходе этой революции были сняты ограничения на развитие капиталистических отношений и ликвидировано господство маньчжурского меньшинства над ханьским большинством. Маньчжуры были изгнаны со всех ключевых постов, лишились экономических привилегий, их язык перестал быть государственным, многие из них подверглись преследованию и физическим расправам.

Перед пришедшими к власти ханьскими элитами встала проблема строительства из многих народов и народностей страны единой китайской нации.

На месте развалившейся империи ханьскими революционерами была учреждена Китайская республика. В принятой Конституции провозгласили равенство основных народов республики и сделали туманный намёк на то, что в будущем они добровольно сольются в единую нацию на базе ханьского народа. Эта идея отразилась в символике государственного флага республики. Он представлял собой полотнище, на котором размещалось пять полос: красная, жёлтая, синяя, белая и чёрная. Они символизировали, соответственно, пять основных народов: маньчжуров, китайцев, монголов, мусульман (уйгуров и других) и тибетцев. Полосы были равновеликими, что означало, что все народы обладают равными правами.

Внутри ханьских элит после Синьхайской революции началась ожесточённая борьба за власть. Борьба шла между тремя основными группами элит, каждая из которых предлагала свой проект строительства единой китайской нации. Первая, «коричневая» группа элит хотела сохранить старые, феодальные экономические порядки и на этой основе установить господство ханьского народа над этническими меньшинствами. Члены этой группы получили в литературе название «милитаристы», поскольку опирались на аппарат военного насилия. Вторая, «белая» группа элит была сторонницей развития капитализма и модели, при которой ханьцы доминировали бы над этническими меньшинствами через систему передовых социальных институтов (школы, университеты, СМИ). Эту группу представляла буржуазная партия Гоминьдан. Третью группу элит представляли «красные» силы, которые выступали за предоставление этническим меньшинствам равных прав с ханьцами за счёт экспроприации собственности и уменьшения власти господствующих ханьских элит. Эти силы представляла китайская компартия (КПК).





Борьба за власть между элитами в Китае вскоре после революции переросла в гражданскую войну, которая шла практически до начала 30-х гг. ХХ в. Гражданская война закончилась победой Гоминьдана, который начал строить «белую» буржуазную китайскую нацию. Этот факт отразился в смене символики государства. В частности, в 1928 г. был принят новый флаг республики: красное полотнище, на котором в верхнем левом углу был синий квадрат с белым солнцем, из которого исходило двенадцать лучей. Красным цветом изображалась земля, синим - небо с восходящим солнцем, которое олицетворяло Прогресс. Этнические мотивы полностью ушли из государственной символики. Доминирование ханьского народа обеспечивалось в символическом плане через его высокоразвитые социальные институты (Прогресс).

Во время гражданской войны влияние ханьских элит на этнические меньшинства значительно ослабло. Многие из них смогли завершить строительство своих собственных народных общностей.

Тибетский народ провозгласил свою независимость от Китая. Однако её не признали соседние страны, которые не хотели портить отношения с могучим соседом. В 1925 году тибетцы приняли собственный флаг. Флаг представлял собой изображение священной горы, над которой всходило жёлтое солнце, испускавшее красные лучи на синем небе. На горе покоились два снежных льва, которые охраняли священные буддистские артефакты. Это было обращение к тысячелетней истории тибетского этноса, его религиозной духовности. Китайские власти никакого влияния на жизнь тибетцев весь период гражданской войны не оказывали.





От Китая отделилась Внешняя Монголия и превратилась в независимое государство - Монгольскую народную республику (МНР). Она получила признание от Российской империи, которая была заинтересована в существовании зависимого от неё государства на протяжённой границе с беспокойным Китаем. На тот момент Российская империя не оставляла намерения распространить своё влияние на Маньчжурию.

Монголы приняли собственный флаг: на красном полотнище был изображен буддистский знак - соембо, который покоился на постаменте из цветков лотоса. Это был символ того, что они стремятся к строительству своего народа на древних религиозных ценностях.

Внутренняя Монголия попыталась присоединиться к МНР, но была оставлена гоминдановскими властями в поле своего политического влияния. Опорой Гоминдана были многочисленные ханьские переселенцы на традиционных монгольских землях. СССР не поддерживали борьбу монгол Внутренней Монголии за независимость, не желая портить отношения с Китаем. От экспансии в Маньчжурию «красная» Москва отказалась.





Маньчжурия на начало 30-х формально вошла в состав «белой» Китайской республики, которую представлял глава Гоминьдана Чан Кайши. Однако провинция находилась в сильной экономической зависимости от японцев. Численность маньчжур в провинции было невелика, преобладали ханьцы, тяготевшие к ядру нации в остальной части Китая.





Синьцзян также формально был в составе Китайской республики, но жившие в нем уйгуры, дунгане и другие мусульмане были крайне недовольны великоханьской политикой властей провинции, придерживавшихся милитаристских установок. В 1933 г. это недовольство вылилось в вооружённое восстание. Была провозглашена Тюркская Исламская республика Восточного Туркестана -- или, иначе, Республика Уйгуристан. Восставшие приняли свой флаг – голубое полотнище, на котором изображались белые полумесяц и звезда, а также цитата из священных исламских текстов. Власти новой республики обратились к соседям за признанием, но не получили его. СССР даже тайно послал войска на помощь Гоминьдану для восстановления его власти в Синьцзяне. Москва опасалась потерять союзника в борьбе с грозным общим противником - японским фашизмом.





На юге Китайской республики постоянно восставали против жёсткой великоханьской политики Гоминьдана малые народы – чжуаны, яо, мяо и ряд других. Однако до провозглашения независимости дело не доходило. Были ли у восставших свои знамёна -- нам неизвестно.

Ослаблением китайской нации гражданской войной воспользовалась фашистская Японская империя. В 1931 г. она напала на Китай и стала постепенно завоёвывать и превращать в колонии его территории. Так возникли государства-сателлиты Маньчжоу-го и Мэндзян, в которых к власти японцами были приведены, соответственно, маньчжуры и монголы. За право строить свои народные общности они должны были воевать с ханьцами и обеспечивать японцев экономическими ресурсами. Показательна символика, принятая этими государствами.





В Маньчжоу-го флаг был учреждён в 1932 г., и он представлял собой жёлтое полотнище, символизирующее маньчжуров. В верхнем левом углу полотнища были четыре небольшие горизонтальные полосы: красная, синяя, белая и чёрная. Красный цвет символизировал японцев, синий -- ханьцев, белый -- монголов, а чёрный -- корейцев. Маньчжуры на пространстве флага символическим образом доминировали, что льстило самолюбию их правящих элит, но реально страной управляли японцы.

Принятый в 1939 г. флаг Мэндзяна представлял собой семь разновеликих горизонтальных полос. В центре находилась широкая красная полоса, символизирующая японскую нацию, по краям -- две широкие жёлтые полосы, символизирующие китайцев, по бокам от красной линии две узкие двойные синяя (монголы) и белая (мусульмане) полосы.

В обоих анализируемых случаях японцы в символическом плане конструировали этнически иерархизированные народы, которые были бы отделены от ханьской нации. Отметим попутно, что маньчжурский и монгольский языки в обоих государствах были приняты в качестве государственных, наряду с японским, на этих языках происходило обучение в школах, издавались газеты. Маньчжурам и монголам японцы предоставляли знаковые, но малозначимые посты в аппарате управления.

Ханьцы в ходе войны подвергались японцами преследованию, дискриминации и геноциду. Однако победить их не удавалось и поэтому оккупанты пошли на учреждение нескольких ханьских «коричневых» государств сателлитов. Они воевали за японцев под пятиполосным флагом Китайской республики образца 1911 г. Этот флаг использовался для дезориентации масс ханьского населения.





В 1940 г. японцы объединили все ханьские марионеточные государства в одну «коричневую» Китайскую республику, которую возглавил Ван Цзинвэй. Взамен предоставления японцами права на сохранение этнической идентичности, правящие элиты нового «коричневого» сателлита должны были мобилизовать массы на борьбу с «белыми» китайцами, которыми руководи Чан Кайши, и «красными» китайцами, которыми руководил Мао Дзедуна. Они должны были также поставлять японцам дешёвые экономические ресурсы.

В рассматриваемом нами символическом измерении произошли следующие изменения. Флагом «коричневой» Китайской республики был выбран флаг «белой» Китайской республики. К нему только стали прикреплять жёлтый вымпел, на котором было написано белыми иероглифами «Мир, антикоммунизм, национальное строительство». Это было признание популярности идей Гоминьдана в сознании масс ханьского народа и попытка присвоения чужой символики.

«Красный» проект в «белой» Китайской республике продолжал реализовываться, но был побочным. Коммунисты закрепились в ряде северо-восточных районов страны и вели борьбу как с японскими оккупантами, так и с «белыми» гоминьдановскими войсками. Коммунисты воевали под красным флагом с жёлтыми звездой, серпом и молотом в верхнем левом углу. Это были символы интернационалистского проекта. Гражданская война ослабла, но не прекратилась. Международное признание было при этом у правительства Чан Кайши, который руководил «белой» Китайской республикой, получал помощь от СССР, а потом и от США и Великобритании. Мао Дзэдун получал от СССР больше идеологическую, чем военную поддержку.





Тибет во время войны с японцами сохранял свою независимость.

В 1944 г. уйгуры, дунгане и казахи в восточной части Синьцзяне учредили Вторую Восточно-Туркестанскую республику. Объединяющей идеей этой республики была зашита права на свободу вероисповедания. В силу этого учредители приняли флаг Первой республики, на котором были изображены белый полумесяц и звезда на голубом фоне. Цитата из священных мусульманских текстов с флага была удалена. Все этносы в этом новом исламском государстве получили равные права на развитие. Руководство Восточно-Туркестанской республики обратилось к Москве с просьбой принять её в состав СССР, но получило отказ. Для Москвы было важно сохранить хорошие отношения с «белым» гоминьдановским Китаем.





В августе 1945 г. СССР вступил в борьбу с фашистской Японией. По договорённости с Чан Кайши, Москва обязалась вывести войска с освобождённых территорий через полгода после окончания боевых действий. Каких-либо территориальных приобретений за участие в войне СССР не просил. Взамен помощи в освобождении от японцев Китайская республика признавала право МНР на независимость и предоставляла Москве на своей территории в аренду военную базу Порт-Артур.

В ходе войны советские войска разгромили не только японцев, но и союзные им вооружённые силы Мэндзяна и Маньчжоу-го. Эти государства были ликвидированы.

Монголы из Внутренней Монголии обратились к властям МНР с просьбой принять их в состав республики. Под давлением Москвы Улан-Батор отказал проживавшим в Китае монголам в этой просьбе. На месте ликвидированного Маньчжоу-го СССР не стал создавать подконтрольное ему государство, хотя и помог китайским коммунистам – передал им оружие разбитой японской Квантунской армии.

После разгрома японцев в Китае с новой силой вспыхнула гражданская война. На этот раз в ней столкнулись «белые» гоминьдановцы и «красные» коммунисты. В 1949 г. война закончилась поражением гоминьдановцев.

Гоминьдановцы после поражения на континенте бежали на о. Тайвань. Там они приступили к строительству самостоятельной «белой» китайской нации. Абсолютное большинство населения острова составляли ханьцы, находившиеся полвека до этого под оккупацией японцев. Строительство китайской нации на Тайване происходило в рамках Китайской республики и под её знаменем. Воссоединению ханьского народа мешали США, которые были недовольны тем, что к власти в стране пришли коммунисты.





В 1949 г. коммунисты провозгласили создание Китайской народной республики и приступили к строительству «красной» китайской нации. В символическом плане это выразилось в принятии флага, представлявшего собой красное полотнище, на котором в верхнем левом углу располагалась одна большая, а полукругом вокруг неё четыре маленькие золотые звезды. Большая звезда символизировала рабочий класс, а маленькие звёзды - крестьян, буржуазию, интеллигенцию и солдат. Таким образом демонстрировалась социальная, а не этническая линия в строительстве китайской нации.

Центральной была принята линия КПК на подавление старых правящих элит в целом, правящих элит этнических меньшинств в том числе.

Процесс строительства «красной» китайской нации носил очень неоднозначный характер.

Первоначально были созданы предпосылки для свободного развития крупных народов.

В 1949 г. Восточно-Туркестанская республика добровольно вошла в состав КНР. В 1955 г. она получила наименование Синьцзян-Уйгурский автономный район. В настоящее время в районе живет 46% уйгур и 39% ханьцев.

В 1949 г. был учреждён Автономный район Внутренняя Монголия. На настоящий момент в нём живёт 17% монгол и 80% ханьцев.

Маньчжуры права на автономию не получили. Причиной, очевидно, было их активное участие в строительстве фашистского государства Маньчжоу-го и отсутствие коммунистических элит, которые бы могли реализовывать «красный» проект в рамках автономии.

В 1958 г. на северо-западе КНР был учрежден Нинся-Хуэйский автономный район. Титульным этносом в нем стали хуэй. В районе их насчитывается в настоящее время 34% от общей численности населения, ханьцы составляют 62% населения.

В 1952 г. на юге Китая был образован Чжуанский автономный район, который вскоре был переименован в Гуйси-Чжуанский автономный район. В настоящее время в районе проживает 62% ханьцев, 34% чжуанцев, народы яо, мяо и другие меньшинства.

В 1950 г. силами НОАК был оккупирован и включён в состав КНР Тибет. Правящие тибетские элиты противились включению в состав другого государства и навязываемым социально-экономическим преобразованиям. Прошёл ряд народных восстаний. На оккупированной территории было введено военное положение. В 1958 г. создаётся Тибетский автономный район. В настоящее время тибетцы составляют 90% населения района, ханьцы – 8%.

В ходе устройства автономных районов происходил масштабный передел территорий традиционного проживания титульных народов. Значительная часть территорий была передана в состав других территориальных единиц - провинций. Эти территории, а также территории собственно автономных районов заселялись ханьцами. Это вызывало недовольство этнических меньшинств.

Кроме автономных национальных районов, в КНР к настоящему времен созданы автономные уезды, города, волости, деревни. В них выделены титульные народы и народности.

В период культурной революции предпринимались попытки провести насильственную ассимиляцию этнических меньшинств: репрессировались их элиты, запрещались язык, религия, культура, уничтожались монастыри, храмы, книги, артефакты. Впрочем, в это время наносился удар и по ханьскому духовному и культурному наследию.





В настоящее время язык титульного народа в автономном районе является официальным, наряду с ханьским. На этом языке идёт преподавание в школах низшей и частично средней ступени. Высшее образование можно получить практически только на ханьском языке. В автономиях за счёт бюджета издаётся пресса, ведутся радио- и телепередачи на языке титульного народа, наряду с ханьским. Титульные народы имеют возможность беспрепятственно отправлять свои традиционные культы. Нет препятствий для поддержания этнических традиций и обрядов.

Однако попытки развития с уровня "народ" до уровня "нация" власти КНР пресекают. Автономии, по Конституции, не имеют права выйти из состава республики. В них запрещено использование самостоятельных флагов, так как они служит инструментами этнической мобилизации. Попытки создания самостоятельных политических институтов неханьскими народами жёстко пресекаются. Так поступают, например, в отношении тех, кто пытается построить Третью уйгурскую республику или поддержать правительство Тибета в изгнании.





Национальную политику КНР неуместно идеализировать, однако она отличается в лучшую сторону от политики США, где испанский язык, несмотря на то, что он является вторым по распространению, не имеет официального статуса ни на федеральном уровне, ни на уровне населённых преимущественно испанцами штатов. Средства массовой информации на испанском языке не субсидируются из бюджета. Негритянское меньшинство в США сохраняло почти рабское состояние и подвергалось жёсткой социальной дискриминации тогда, когда в КНР уже существовали автономные национальные районы.

Между тем, США и Великобритания поддерживают сепаратистские движения тибетцев и уйгуров не только информационно, но и оружием. Финансируемые англосаксами общественные организации постоянно создают поводы для привлечения общественного внимания к политике репрессий Пекина в отношении этнических меньшинств. В 2019-2020 гг. англосаксы инициировали массовые протесты в бывшей британской колонии Гонконг, пользующейся автономным статусом в КНР. А попытки Пекина объединить ядра ханьского народа с ханьским рассеянием на о. Тайвань представляются Вашингтоном и Лондоном как попытки захвата чужих территорий.

В целом мы видим, что в отношении китайской нации применяются методы воздействия «мягкой силой», которые дали поразительные результаты в ходе обработки украинского народа в фашистском духе. Все эти соображения российской элите надо принимать во внимание при выработке политики в отношении КНР.