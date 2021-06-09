 

71% граждан Украины считают конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной

 

71% украинцев считают, что конфликт в Донбассе по сути является войной между Россией и Украиной, сообщается со ссылкой на результаты опроса, проведённого Центром Разумкова.

Это мнение подавляюще преобладает в западных регионах страны (91%), а восточных областях составляет почти половину (48%).

53,5% опрошенных считают, что территориальный конфликт является следствием «российской агрессии» с использованием «местных боевиков».

Ещё 15% граждан Украины воспринимают боевые действия как внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Москва.


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APN.ru