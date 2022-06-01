Военное присутствие России в Арктике будет усилено

По словам командующего Северным флотом РФ Александра Моисеева, в 2022 году Северному флоту должно быть поставлено 530 единиц современного вооружения, "в результате до конца года его доля достигнет 63,5%". Предусмотрено наращивание боевых возможностей группировки береговых войск, поэтапное наращивание количественного и качественного состава, испытания новых образцов вооружения и военной техники: "боевых кораблей и подводных лодок, а также морского оружия". До конца года предстоит выполнить 19 испытательных стрельб.

Для усиления охраны Севморпути Россия реконструирует арктические порты Тикси и Диксон. Моисеев заявил, что модернизация этих портов позволит "на постоянной основе базировать корабли в период летней навигации, а в перспективе, с поступлением новых кораблей ледового класса – круглогодично".







