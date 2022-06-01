Крымско-татарский добровольческий батальон признан террористическим

Верховный суд России признал террористическим "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" и запретил его деятельность в РФ. Батальон сформирован в 2015 году "с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма", в него вовлекаются граждане России.

"В его создании принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров - лидеры Меджлиса крымско-татарского народа, деятельность которого признана экстремистской и запрещена с 2016 года на территории Российской Федерации решением Верховного Суда Республики Крым. Батальон образован как независимое вооруженное формирование, на вооружении имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику и др. Целями создания БНЧ являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а одной из основных задач - вооруженный захват Республики Крым".