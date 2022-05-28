 

Что знают американцы о международной политике

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл опрос с целью выяснить, с какими базовыми фактами международной политики и экономики знакомы американцы.
На удивление, 79% американцев узнали фото лидера Северной Кореи Ким Чен Ына -- при этом лишь 51% смогли вспомнить, что нынешнего госсекретаря США зовут Энтони Блинкен; 65% американцев вспомнили, что нынешнего премьер-министра Британии зовут Борис Джонсон. 
56% американцев угадали, что Украина не является членом НАТО, 41% узнали флаг Индии, 67% узнали знак евро.
В каждом случае предлагалось не ответить на открытый вопрос, но всего лишь выбрать ответ из четырёх предложенных вариантов.
Мужчины отвечали в целом лучше, чем женщины, чаще выбиравшие вариант "не уверена".
Республиканцы и демократы показали практически одинаковую (не)осведомлённость; наиболее часто правильные ответы выбрали консервативные республиканцы и либеральные демократы. 
https://www.pewresearch.org/global/2022/05/25/what-do-americans-know-about-international-affairs/



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APN.ru