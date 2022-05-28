Что знают американцы о международной политике

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл опрос с целью выяснить, с какими базовыми фактами международной политики и экономики знакомы американцы.

На удивление, 79% американцев узнали фото лидера Северной Кореи Ким Чен Ына -- при этом лишь 51% смогли вспомнить, что нынешнего госсекретаря США зовут Энтони Блинкен; 65% американцев вспомнили, что нынешнего премьер-министра Британии зовут Борис Джонсон.

56% американцев угадали, что Украина не является членом НАТО, 41% узнали флаг Индии, 67% узнали знак евро.

В каждом случае предлагалось не ответить на открытый вопрос, но всего лишь выбрать ответ из четырёх предложенных вариантов.

Мужчины отвечали в целом лучше, чем женщины, чаще выбиравшие вариант "не уверена".

Республиканцы и демократы показали практически одинаковую (не)осведомлённость; наиболее часто правильные ответы выбрали консервативные республиканцы и либеральные демократы.

https://www.pewresearch.org/global/2022/05/25/what-do-americans-know-about-international-affairs/











