У детей, растущих в семье, где есть собака, реже бывает воспаление кишечника

Учёные Университета Торонто изучили 4300 ближайших родственников людей с болезнью Крона (распространённое воспалительное заболевание кишечника). Выяснилось, что у детей 5-15 лет, росших в семьях, где была собака, благодаря меньшей стерильности, воспаления кишечника развивались реже и в целом микрофлора кишечника у них лучше.

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10846207/Children-dog-likely-develop-Crohns-disease-study-reveals.html



