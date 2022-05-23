 

У детей, растущих в семье, где есть собака, реже бывает воспаление кишечника

Учёные Университета Торонто изучили 4300 ближайших родственников людей с болезнью Крона (распространённое воспалительное заболевание кишечника). Выяснилось, что у детей 5-15 лет, росших в семьях, где была собака, благодаря меньшей стерильности, воспаления кишечника развивались реже и в целом микрофлора кишечника у них лучше. 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10846207/Children-dog-likely-develop-Crohns-disease-study-reveals.html

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