У детей, растущих в семье, где есть собака, реже бывает воспаление кишечника
- 23.05.2022, 23:44,
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Учёные Университета Торонто изучили 4300 ближайших родственников людей с болезнью Крона (распространённое воспалительное заболевание кишечника). Выяснилось, что у детей 5-15 лет, росших в семьях, где была собака, благодаря меньшей стерильности, воспаления кишечника развивались реже и в целом микрофлора кишечника у них лучше.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10846207/Children-dog-likely-develop-Crohns-disease-study-reveals.html