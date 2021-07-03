 

В кишечнике коров нашли грибки и бактерии, которые могут разлагать пластик

 

Поскольку в природе накапливается огромное количество пластикового мусора, учёные давно ищут способы его утилизации. К примеру, гусеницы восковой моли могут поедать и переваривать разные формы полиэтилена, открыты и микробы, которые могут разлагать лавсан – самый популярный материал для производства бутылок и другой пластиковой посуды. Австрийские биологи обнаружили в микрофлоре кишечника коров несколько видов грибков и бактерий, которые могут разлагать молекулы различных полимеров.

Учёные проследили, как экстракт ферментов бактерий из пищеварительной системы коров взаимодействовал с тремя популярными видами полиэфирных пластмасс – лавсана, полибутилена адипата терфталата (ПБАТ) и полиэтилен-фурандикарбоксилата (ПЭФ).

Образцы этих пластиков биологи попытались разложить экстрактами белков микробов из тонкой кишки, рубца и других отделах кишечника коров, и во всех частях кишечника обнаружились микробы, которые могут разлагать все три вида пластика. Больше всего их оказалось в рубце. Пока учёные не выделили конкретных микробов, которые разлагают пластик, однако обнаружили, что такие способности есть у бактерий из рода Pseudomonas и грибков из рода Penicillium.

Если удастся выделить конкретные штаммы микробов, которые могут разлагать пластмассы, и разработать методики их культивации вне пищеварительной системы коров -- их можно будет использовать для дешёвой утилизации пластикового мусора.

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