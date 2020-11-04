 

Дети больше не убийцы бабушек и дедушек, но их всё равно заставят носить маски

Учёные из Лондонского института гигиены и тропической медицины, а также Оксфордского университета установили, что хотя семьи с детьми имеют более высокий (на 3-8%, в зависимости от возраста детей) риск заразиться ковидом, -- на смертности и госпитализациях, в том числе поколения 65+, это никак не сказывается. Напротив, родители в таких семьях на 25% реже умирают от ковида. В обоснование выдвигаются разные версии -- от того, что семьи с детьми ведут более здоровый образ жизни, до того, что заразившиеся от детей получают ослабленный штамм вируса и сами болеют легче.
 
Однако под давлением некоторых организаций (в их числе, например, учительские профсоюзы), в британских школах всё равно вводят обязательное ношение масок -- как условие того, чтобы школы оставались открытыми. 
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