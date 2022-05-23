Кому будут выдавать "паспорт хорошего русского"

сти всех русских под одну гребёнку, чтобы нормальные русские имели право стать полноценными гражданами своей новой родины - что в этом плохого?"

"Цель паспортов "хороших русских", при всём несовершенстве этой меры - не гре сти всех русских под одну гребёнку, чтобы нормальные русские имели право стать полноценными гражданами своей новой родины - что в этом плохого?"

"Я восхищен желанием и энергией Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского и всех тех, кто готов грузится проблемами своих соотечественников, оказавшихся в столь плачевном положении в Европе. И считаю, что они заслуживают только лишь благодарности, за то, что они готовы тратить свой авторитет, свое время и свой ресурс на помощь абсолютно им незнакомым людям.

И недоумеваю как можно извратить и опошлить даже самую хорошую и чистую идею.

А для россиян я вижу следующий алгоритм: кончились деньги? Езжай домой в Россию. Не можешь снять квартиру? Езжай домой в Россию. Не берут на работу? Езжай домой в Россию.

Нет? Тогда пробивайся сам. Судись с банком (как советуют диванные аналитики). Заранее скажу: дохлый номер. Можешь также приковать себя цепями к дверям отеля или фирмы, где тебе отказали в работе. Флаг в руки. Очень помогает. Возможно ты даже добьешься правды. Если, правда, раньше не околеешь от голода.

Ну а если серьезно, то иди к Каспарову. Он, изучив твои документы, даст тебе "паспорт хорошего русского" (это вы сами придумали это идиотское название), я бы назвал его — "поручительство". И с этим поручительством будет разорван замкнутый круг: у тебя будет открыт счет в банке, ты сможешь снять квартиру и т.д. Во всяком случае шанс на это у тебя будет несравненно выше".