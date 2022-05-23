 

Кому будут выдавать "паспорт хорошего русского"

Российская прозападная оппозиция (Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский), в основном обретающаяся сейчас в Прибалтике, заявила о намерении выдавать "паспорта хороших русских" тем эмигрантам из РФ, кто не поддерживает военные действия России на Украине и выступает за водворение Донбасса и Крыма обратно в Украину. Поскольку всем известно, что в Европе нет никакой русофобии, "паспорта хороших русских" помогут российским эмигрантам продемонстрировать свою абсолютную приверженность американо-европейским ценностям и дадут возможность устроиться на работу. 
"Цель паспортов "хороших русских", при всём несовершенстве этой меры - не грести всех русских под одну гребёнку, чтобы нормальные русские имели право стать полноценными гражданами своей новой родины - что в этом плохого?"
"Я восхищен желанием и энергией Гарри Каспарова, Михаила Ходорковского и всех тех, кто готов грузится проблемами своих соотечественников, оказавшихся в столь плачевном положении в Европе. И считаю, что они заслуживают только лишь благодарности, за то, что они готовы тратить свой авторитет, свое время и свой ресурс на помощь абсолютно им незнакомым людям.

И недоумеваю как можно извратить и опошлить даже самую хорошую и чистую идею. 

А для россиян я вижу следующий алгоритм: кончились деньги? Езжай домой в Россию. Не можешь снять квартиру? Езжай домой в Россию. Не берут на работу? Езжай домой в Россию. 

Нет? Тогда пробивайся сам. Судись с банком (как советуют диванные аналитики). Заранее скажу: дохлый номер. Можешь также приковать себя цепями к дверям отеля или фирмы, где тебе отказали в работе. Флаг в руки. Очень помогает. Возможно ты даже добьешься правды. Если, правда, раньше не околеешь от голода.

Ну а если серьезно, то иди к Каспарову. Он, изучив твои документы, даст тебе "паспорт хорошего русского" (это вы сами придумали это идиотское название), я бы назвал его — "поручительство". И с этим поручительством будет разорван замкнутый круг: у тебя будет открыт счет в банке, ты сможешь снять квартиру и т.д. Во всяком случае шанс на это у тебя будет несравненно выше". 


 




 
 

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