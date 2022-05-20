 

Калина, Волына и Редис вышли с "Азовстали" и сдались в плен

 

Командир запрещённого в РФ украинского нацистского полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в  Мариуполе и сдался в плен

Ранее сдался заместитель командира "Азова" Святослав Паламар (Калина). 

Также с "Азовстали" наконец вышел командир 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Сергей Волынский (Волына), ровно месяц назад заявлявший, что он и его солдаты не сдадутся, а продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока их не решат».  

Перед выходом последних групп украинских нацистов на территории "Азовстали" были слышны взрывы: уничтожалось нечто, что не должно было попасть к русским. 


 

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