Командир запрещённого в РФ украинского нацистского полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен.

Ранее сдался заместитель командира "Азова" Святослав Паламар (Калина).

Также с "Азовстали" наконец вышел командир 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Сергей Волынский (Волына), ровно месяц назад заявлявший, что он и его солдаты не сдадутся, а продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока их не решат».

Перед выходом последних групп украинских нацистов на территории "Азовстали" были слышны взрывы: уничтожалось нечто, что не должно было попасть к русским.



