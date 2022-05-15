 

Кадыров обратился к Эрдогану

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Эрдогану, высказавшему готовность отправить в Мариуполь корабль для эвакуации украинских нацистов с "Азовстали". Кадыров обратил внимание Эрдогана на ошибочность такого шага:
"В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с готовностью эвакуировать зажатых в подвалах "Азовстали" нацистов полка "Азов"? Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы - убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания".

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