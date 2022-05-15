Кадыров обратился к Эрдогану

"В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана выступили с готовностью эвакуировать зажатых в подвалах "Азовстали" нацистов полка "Азов"? Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы - убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания".