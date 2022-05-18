Минфин РФ продолжает поиски "золота партии"

Правоохранительные органы продолжают поиски пропавшего золота, выданного из Государственного хранилища ценностей (Гохран) СССР в конце 1980-х годов ряду заводов и пропавшего, как только заводы были приватизированы. Объём выданного золота мог доходить до 300 тонн. Предположительно, оно сейчас хранится в разных банках, следы его не совсем утеряны.

"Ответственно утверждаю, что государственный золотой запас никуда не потерялся, он лежит, и я знаю где, но не скажу где", - сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

