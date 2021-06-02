Золотых запасов России хватит на сорок лет

По словам главы Минприроды Александра Козлова, при нынешнем уровне добычи обеспеченность России запасами золота составляет около сорока лет. При этом Россия находится на первом месте в мире по запасам золота, а по объёмам добычи -- на третьем, после Китая и Австралии.

Козлов добавил, что Россия постоянно наращивает ресурсную базу по золоту. За последние десять лет в РФ были введены в эксплуатацию несколько крупных золоторудных месторождений: Наталка (Наталкинское месторождение) и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии и Вернинское в Иркутской области.

В 2020 году добыча золота в РФ составила 445 тонн, что в 1,7 раза больше, чем в 2010 году.