 

"Можем повторить". Победа в Риге

День Победы в Латвии прошёл в этом году в обстановке беспрецедентной антирусской истерии, которую раздували правящие партии и большинство СМИ.

 

Главным местом празднования уже много лет является площадь и парк возле памятника Освободителям Риги. Обычно туда приходят более ста тысяч рижан.

 

В этом году памятник, под фальшивым предлогом его опасного состояния, оградили решёткой. Решением парламента запретили любые общественные мероприятия в радиусе двухсот метров и – вишенка на торте – официально объявили 9 мая "днём памяти жертв российской агрессии на Украине". Возле памятника установили пропагандистские стенды, посвящённые украинским событиям.

 

Тем не менее, с утра и до поздней ночи 9 мая к памятнику шёл нескончаемый потом людей с цветами. Уже стало традицией раскладывать цветы возле памятника, делать своего рода цветочный ковер.

 

В связи с тем, что в апреле-марте вандалы из числа местных "нациков" пытались залить памятник жёлтой и голубой краской, у памятника регулярно дежурят добровольцы из Ночного Дозора. В ночь с 9 на 10 мая они сообщили, что трактор, направленный руководством Рижской думы, сгрёб с площади все цветы, как мусор.

 

Такого раньше никогда не было. Цветы спокойно лежали 4-5 дней, после чего их, уже увядшие, убирали. Простая техническая процедура. Организаторы празднования даже помогали городским службам в уборке территории.

 

На сей раз это была политическая и полицейская акция. Власть хотела продемонстрировать решимость. Сегодня сметаем ваши цветы, а завтра, точно так же, не считаясь с вашими эмоциями, снесём ваш памятник.

 

Ответом стали возмущение и ярость. Спонтанно началась акция под условным названием "можем повторить". В течение 10 мая площадь возле памятника снова покрылась цветами. И даже в большем количестве, чем накануне. Люди шли и шли, буквально до наступления темноты.

 

Власть дала "заднюю", пообещала цветы не убирать. Умеренные в правящей коалиции назвали случившееся, говоря советским языком, "перегибом на местах".

 

Безусловно, это наша победа, есть повод для радости. Но теперь предстоит куда более сложная задача – защитить памятник от сноса.

 

 

До сих пор памятник Освободителям Риги находился под юридической защитой соглашения между правительствами России и Латвии от 1994 года.

 

Но уже на этой неделе правящая коалиция намерена денонсировать в одностороннем порядке 13-ю статью соглашения, которая оговаривает защиту мемориальных сооружений. После чего снос памятника становится технической задачей.

 

Мы сейчас должны выработать наш план по защите памятника. Это должен быть умный план. Цветочная акция "можем повторить" показала, что большинство местных русских готово защищать памятник. При правильной постановке дела – это большая сила. Временно можно отложить в сторону разногласия по другим вопросам.

 

Среди латышей хватает фанатиков, но немало и таких, кто опасается конфликта с русскими и совсем не хочет его провоцировать. Это тоже надо учитывать.


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