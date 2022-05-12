 

Небензя познакомил ООН с украинскими школьными учебниками

 
Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности этой организации рассказал об интересных образовательных программах современной Украины -- в частности, он поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях. Ведь, поскольку предками французов считаются галлы, то, согласно украинской истории с географией, они пришли из Галичины -- такая точка зрения излагается в украинском учебнике за 8 класс. Впрочем, предки испанцев, португальцев, турок и евреев тоже пришли с Украины.
 
"Хочу обратиться к французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите – почитайте учебник. В нём железная логика: поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из Галичины на Украине.
А знаете, что, по мнению автора учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – угро-финское? Отказано в славянстве и белорусам, их отнесли к балтийским народам. В учебнике истории Украины для 7 класса говорится, что «становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет». В учебнике истории для 9 класса утверждается, что «к концу XIX украинцы были одним из самых крупных народов Европы». Автор книги «Украинская нация» вообще убежден, что «население Восточной Европы вошло в I тысячелетие новой эры под названием украинцы".
https://t.me/dimsmirnov175/33367

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Во Львове отменили празднование годовщины "Галичины" из-за "агрессии РФ"
» Школьный учебник по экономике запретили из-за нелюбви к Родине
» О нападении на Ливию
» Французы с китайцами братья навек?
» Киев может закрыть рынок для грузинских и молдавских вин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

«Пророссийская дуга» в Большой Бессарабии и бои под Николаевом

«Пророссийская дуга» в Большой Бессарабии и бои под Николаевом

О гуманизме на войне

О гуманизме на войне

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Доходы РФ от продажи нефти выросли на 50%

  • 21:19
  • 0

Власти Латвии заводят уголовные дела и готовятся к сносу памятника Освободителям Риги

  • 20:13
  • 87

Небензя познакомил ООН с украинскими школьными учебниками

  • 19:50
  • 271

Готов к изданию последний роман Константина Крылова

  • 18:53
  • 112

Польша и "дочки" Газпрома в Германии перестали получать газ из РФ

  • 18:35
  • 151

Профицит бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 триллиона рублей

  • 18:15
  • 117
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru