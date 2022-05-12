Небензя познакомил ООН с украинскими школьными учебниками

Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности этой организации рассказал
об интересных образовательных программах современной Украины -- в частности, он поинтересовался у французского постпреда Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях. Ведь, поскольку предками французов считаются галлы, то, согласно украинской истории с географией, они пришли из Галичины -- такая точка зрения излагается в украинском учебнике за 8 класс. Впрочем, предки испанцев, португальцев, турок и евреев тоже пришли с Украины.