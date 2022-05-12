Небензя познакомил ООН с украинскими школьными учебниками

"Хочу обратиться к французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите – почитайте учебник. В нём железная логика: поскольку предки французов – это галлы, то они пришли из Галичины на Украине.

А знаете, что, по мнению автора учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – угро-финское? Отказано в славянстве и белорусам, их отнесли к балтийским народам. В учебнике истории Украины для 7 класса говорится, что «становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет». В учебнике истории для 9 класса утверждается, что «к концу XIX украинцы были одним из самых крупных народов Европы». Автор книги «Украинская нация» вообще убежден, что «население Восточной Европы вошло в I тысячелетие новой эры под названием украинцы".