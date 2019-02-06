Школьный учебник по экономике запретили из-за нелюбви к Родине

Учебник по экономике для учеников 10-11 классов был исключен из Федерального перечня учебников, так как экспертная комиссия сочла его недостаточно патриотичным. Речь идет об учебнике, написанном доктором экономических наук Игорем Липсицом, сообщает газета «Коммерсант».





Как пишет газета, издательство «Вита-Пресс» передало автору письмо со списком корректировок, необходимых для попадания учебника в перечень рекомендуемых. В частности, речь идет о «более корректном изложении современной экономической ситуации (с точки зрения ее оценки) и истории ее формирования» и о включении материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».





В качестве экспертов издательство приводит Российскую академию образования. Заключение экспертизы содержит такие формулировки как «вопросы для обсуждения не способствуют любви к Родине», «приведенные примеры не способствуют любви к Родине».





В ответ на действия властей, автор учебника Игорь Липсиц заявил, что не будет перерабатывать книгу. «Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», - заявил он.





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