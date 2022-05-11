 

Дезертирство из теробороны в Одесской области достигло 70%

 


По словам источника РИА Новостей, для теробороны в Одесской области были организованы двухнедельные курсы усиленной подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий, но из последней подготовленной группы, в которую входило около трёхсот человек, дезертировало более 70% боевиков, частично они ушли в Молдавию. 

«Вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, теробороной пытаются восполнить группу войск на юго-востоке страны из-за нехватки подготовленных кадровых резервов».

 

Недостатки организации ВСУ отмечают и иностранные наёмники; так, едва не погибший в Донбассе канадский наёмник-снайпер по прозвищу Вали, рассказал

«Многие бойцы-добровольцы ожидают, что придут на все готовое, но их ждёт полная противоположность, это ужасное разочарование». По его словам, оружие и припасы приходилось искать самостоятельно, «даже еду часто приносят гражданские. То же самое и с бензином… Многие приезжают на Украину с выпяченной грудью, но уезжают, поджав хвосты».

 

 

 



 


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