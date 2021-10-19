 

Иммунитет переболевших оказался устойчивее к штамму "дельта", чем иммунитет привитых

Британский Офис национальной статистики (Office for National Statistics) опубликовал доклад, согласно которому естественный иммунитет против наиболее распространённого ковидного штамма "дельта" оказался даже лучше, чем иммунитет людей, получивших две дозы прививки. Для первоначального штамма "альфа" это было не так, однако с началом массовой вакцинации повсеместно распространилась более устойчивая к вакцинам "дельта". 
 
Кроме того, международный коллектив учёных из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая пришёл к выводу, что спустя 15 месяцев после болезни естественный (клеточный) иммунитет всё ещё сохраняет свои защитные свойства, даже несмотря на то, что количество антител в крови падает.
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