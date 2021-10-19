Иммунитет переболевших оказался устойчивее к штамму "дельта", чем иммунитет привитых

Британский Офис национальной статистики (Office for National Statistics) опубликовал доклад
, согласно которому естественный иммунитет против наиболее распространённого ковидного штамма "дельта" оказался даже лучше, чем иммунитет людей, получивших две дозы прививки. Для первоначального штамма "альфа" это было не так, однако с началом массовой вакцинации повсеместно распространилась более устойчивая к вакцинам "дельта".
Кроме того, международный коллектив учёных из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая пришёл к выводу
, что спустя 15 месяцев после болезни естественный (клеточный) иммунитет всё ещё сохраняет свои защитные свойства, даже несмотря на то, что количество антител в крови падает.