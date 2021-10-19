Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Украина, Белоруссия и Казахстан – наиболее важные для Российской Федерации страны постсоветского пространства. Сами они, по большей части, входят в состав исторической России, являются кусками «русского мира». Есть там и знакомая для нас, как бы российская пресса, образовавшаяся в основном из отделов соответствующих советских изданий, располагавшихся в республиках СССР. Вот только чем она занимается, о чём и как пишет?

Возьмём газету «Аргументы и факты. Украина». Первое, что бросается в глаза: пишут в этом СМИ не на Украине (как это диктуется нормами русского языка), а в Украине, как говорят русскоязычные украинофилы, топящие за незалежность нэньки и всё, что с ней связано. Вообще русский язык в украинских «Аргументах» весьма нередко «хромает» и портится – и с точки зрения орфографии, и с точки зрения стилистики.

Вот материал Аллы Рыбалко о возвращении на родину праха «выдающихся украинцев»[1]. Кто они, эти матёрые человечищи? Первый, ожидаемо, Тарас «Рыгорыч» Шевченко, про которого рассказывается много и тщательно, с выписыванием мелких деталей. Якобы по всему пути следования на историческую родину гроба с Кобзарём (именно так, с большой буквы), причём начиная от Санкт-Петербурга (!), «собиралось много людей разных сословий и разного возраста», и они «скорбно склоняли головы у гроба поэта». Что хотел сказать, точней, соврать автор – столь славен, известен и уважаем был «батька украинской поэзии», что клятые москали почести ему отдавали, или что свидомые украинцы в 1860-е годы заселяли Российскую империю вплоть до самой её столицы? Надо бы спросить у Аллы при случае – как только та на броне «Абрамса» приедет в Москву или хотя бы в Воронеж.

Говорит она и о перезахоронении останков «украинских патриотов», политзаключенных Олексы Тихого, Юрия Литвина и Василия Стуса, а также украинского поэта и дипломата УНР Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы.

Помимо всех вышеперечисленных, нужно «вернуть на родину» Пилипа Орлыка, Степана Бандеру, Евгения Коновальца, Петлюру, Махно, Павла Скоропадского, Владимира Винниченко, Ивана Багряного, прах гетманов Запорожской Сечи, участников «освободительного движения», деятелей УНР, культуры, науки. А сколько «героев» похоронено в Сибири и на Дальнем Востоке!

Информирует статья и о сайте «Виртуальный некрополь украинской эмиграции», который содержит данные о более чем 2600 захоронениях на 284 кладбищах по всему миру. Запустил его Украинский институт национальной памяти (УИНП). В представлении УИНП не нуждается.

Данный материал, вне всякого сомнения, работает на украинский нацбилдинг, является скромным, можно сказать незаметным вкладом в создание украинской политической нации.





А вот каких-либо пророссийских или же прорусских симпатий и мнений на страницах «АиФ. Украина» не обнаруживается совсем. Что ж, для авторов этого издания, например Виктории Хаджирадевой, написавшей статью «Украина предлагает США создать зону свободной торговли», эта самая Украина – «наша страна»[2]. Её беспокоит, что «Украина рискует стать сырьевым придатком для ещё одной страны (интересно, а чем она является сейчас – впрочем, как и, увы, по преимуществу Российская Федерация) и при этом облегчить приход иностранцев на свой рынок».

А что это издание пишет о России, какие новости о ней помещает?

Вот осенние заголовки: «В России разбился самолет с парашютистами»; «В России рок-певицу нашли убитой в ванной…»; «На Эльбрусе погибли 5 альпинистов»; «В России трех украинских альпинистов накрыла лавина». Как говорится, «без комментариев». «Других новостей из России у меня для вас нет».





Авторов «АиФ. Украина» сильно беспокоит, что будет с украинской «трубой», а также исходящая от России «газовая угроза». Темы газового транзита, «СП-2» и т.п. они обсуждают на все лады, выражают сожаление, что США вряд ли собираются мешать сертифицированию «СП-2», и надеются, что полного прекращения поставок через Украину не случится[3].

Заботит это издание и вступление Украины в НАТО, к которому оно относится с полным пониманием и сочувствием.

Россия же, по его мнению, не выполняет политических и экономических договорённостей, под которыми подписалась. Само название России в газете по возможности стараются не употреблять, применяя эвфемизмы типа «восточный сосед Украины», «соседняя страна» или просто знаковое для русофобов выражение «эта страна».

Что касается конфликта на Донбассе, то «АиФ. Украина» всецело поддерживает в нём Киев. Чего стоит хотя бы такой заголовок: «Жилые районы Авдеевки обстрелял враг: в штабе ООС сообщили подробности».

С восточной стороны донбасского фронта для авторов местных "АиФ" находится неприятель[4]. Аббревиатуры названий республик Новороссии даются только в кавычках: «ДНР», «ЛНР», их вооружённые силы именуются «незаконными вооруженными формированиями (НВФ)». Вообще закавычивается всё, что связано с данными областями. Это «республики», в которых выдаются «паспорта», действуют «правозащитники» «следователи», «штабы», «министерства», и даже бюрократические препятствия «создаются». Там для «АиФ. Украина» ничего настоящего, всё так называемое. Наверное, и к населению местному они так же относятся, для них это не люди, а «люди». О жизни в Новороссии изданием даётся исключительно негативная информация. Оно выражает уверенность в победе Украины: так, город Донецк и Донецкая область – это «временно неподконтрольные Киеву территории»[5].

Крым для них также «временно не подконтрольный Киеву полуостров» и «самый южный регион» Украины.

В общем, со страниц «АиФ. Украина» сочится обыкновенная постмайданная русофобия.





А чем живут/жили белорусская и казахстанская франшизы такого медийного гиганта, как «Комсомольская правда»?

Белорусское отделение данной газеты, закрытое 5 октября в связи с известными событиями, именовалось «Комсомольская правда в Беларуси» – ну не «в Белоруссии» ж ему называться, иначе зачем существует эта «нэзалэжна держава»? Сия франшиза давала разнообразную информацию из самых различных сфер жизни Белоруссии и Российской Федерации, информацию в последнее время прежде всего неполитическую, но поданную в умеренно проправительственном ключе. Издание не замечено в серьёзных симпатиях к «русскому миру», оно вполне сосуществовало с белорусской властью, боролось за «Беларусь» и председателя местного «колгаса» (колхоза), однако время от времени критиковало правительственную политику, прежде всего в экономических вопросах. После очередных президентских «выборов» там говорили о волнениях в Белоруссии, о задержаниях и исчезновениях людей, которые продолжаются по сей день. Об этом в легальном поле в республике практически никто не писал. И Лукашенко тут же ударил местной «Комсомолке» по рукам. Ведущие минские типографии, как будто сговорившись, отказались её печатать, сославшись при этом на поломку оборудования. В последнее время бумажный тираж газеты приходилось печатать за пределами Белоруссии. Возникли трудности с её передачей на реализацию.

Тогда издание критические нотки смягчило, но в официоз, абсолютно толерантный по отношению к «бацке», манипулируемый им и подчиняющийся его диктату, всё же не превратилось. Как показывает история с журналистом этой газеты Можейко, арестованным едва ли не на территории нашей страны, хозяин президентского кресла в Минске продолжил «бить по рукам». И это отнюдь не «фигура речи». Материал Можейко вызвал у него бурную реакцию – когда он позволил себе пустить в печать мнение, идущее вразрез с потоком бешеной пропаганды, льющейся из самых верхов белорусской власти. Арест молодого журналиста и прекращение популярного издания в соседнем государстве отозвались в Москве привычными речами в духе кота Леопольда о защите свободы прессы. А в это время Можейко в СИЗО «обрабатывают» бацкины «профессионалы», прославившиеся на просторах России с августа 2020 года.





С размахом работает «Комсомольская правда в Казахстане». Она выступает практически в роли официоза. Не российского – казахстанского. На первой её полосе помещён недвусмысленный слоган «Газета нашей республики».

О чём же конкретно она пишет, что публикует?

Ну вот например «Попутный западный ветер», статья Асылбека Абдулова, посвящённая «европейскому вектору» во внешней политике Казахстана[6]. Много места в ней уделено европейским ценностям, развитию свободной рыночной экономики, гражданскому обществу. Впрочем, до провозглашения Казахстана частью европейского мира, европейской цивилизации автор всё-таки не доходит. Пока. Ключевая мысль материала: «Европейский союз – ведущий партнёр Казахстана и Центральной Азии в целом». Цель её – показать, как Казахстан семимильными шагами идёт по пути западной демократии под руководством нового президента Касым-Жомарта Токаева, и обосновать его лидерство в регионе.

Вообще «Комсомольская правда в Казахстане» очень много места и внимания уделяет нынешнему президенту этого государства – как, собственно, российская пресса Путину. Если не больше.

Отметим реперную статью «Комсомолка» и правда», посвящённую судьбе «Комсомольской правды» в «Беларуси»(!). В ней их «сводные братья» из «КП. Казахстан» противопоставляют «колхоз строгого режима» -- порядкам, имеющимся в их государстве, президента Лукашенко -- Токаеву (естественно, в пользу Казахстана). Здесь излагается кредо этого издания, завуалированно говорится о том, что защита интересов русского населения республики равносильна «самоуничтожению нашей газеты». Поэтому издание считает «не просто не зазорным, а жизненно необходимым жестко отвечать» тем, кто это делает и заступается за соотечественников. Также газета иронизирует над «набором страшилок» об «агрессивном тюркском поясе вокруг РФ» и «сбывающихся мечтах недоброжелателей про Россию в границах Московского княжества»[7].





А вот как бы неполитическое: Павел Злобин в статье «Американская мечта «по-казахски» выражает сожаление, что «богатый талантами Казахстан на Западе знают в основном по фейковому кинофарсу «Борат», а из казахстанских национальных брэндов известны только два – нефть и газ»[8]. Патриотично в отношении государства, по городам которого ходят языковые патрули!

Или «Скромненький синий платочек…», свежая фотозаметка Андрея Михайлова (обратите внимание на имя-фамилию). Это подборка фотографий женщин исламских стран от Египта до Малайзии в мусульманских же головных уборах, которые, как пишет Михайлов, не были задуманы «для участия в …межконфессиональных сражениях». Автор сетует, что считавшийся во все времена признаком женской участи и девичьей скромности платочек «вдруг, в одночасье, стал признаком угрозы и чуть ли не пособником терроризма!»[9]. В самом деле, какой такой терроризм-фундаментализм? Девчонки, дружно одевайте платочки, точнее хиджабы (и принимайте ислам), потому что это и красиво, и скрепно – таков посыл сего материала. По-видимому, автор его ислам уже принял.





В целом в «российской» прессе указанных государств ничего собственно-российского нет. По идее, она должна служить «мягкой силой», продвигать российские национально-государственные интересы, защищать русский язык и русский народ, но на деле мы этого не видим, а видим, скорее, нечто противоположное. Удивляться тут совершенно нечему: сама Российская Федерация не делает ничего подобного, являясь, как много лет назад писал В.Л. Цымбурский, «корпорацией по утилизации Великороссии». Она не защищает ни российские СМИ за рубежом, ни российские глубинные интересы – только интересы корпораций типа «Газпрома», «Росатома» и т.д. и привилегированных лиц, членов этой самой «корпорации по утилизации Великороссии». Это государство даже не формулирует национальные интересы. Ситуация с «российскими» СМИ в «братских» лимитрофах – частный случай этой общей проблемы.