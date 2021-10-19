 

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Оказался волею семьи моей на теннисном турнире «RussianOpen» в Турции. Турнир проводился среди любителей. Были люди из 49 городов нашей страны и зарубежья. Порядка 400 человек! Солидная и представительная выборка. Не правда ли?

 

Теннис не самый дешевый вид спорта. Чтобы заниматься теннисом надо регулярно платить за аренду корта и работу тренера. А чтобы полететь в Турцию на соревнование необходимо кроме билетов и пятизвездного отеля оплатить еще участие в каждом виде соревнований. Выбирай: одиночка, пара, микст, семейная пара и проч. Другими словами, участники соревнований не мультимиллионеры, но и не в хвосте среднего класса.

 

Собственно и внешний вид у этих теннисистов любителей соответствующий: брендовая одежда и аксессуары, самоуверенный вид и вальяжная походка. Короче - провинция с бабками. Теннис, кстати, игра элитарная – стало быть на соревнования прибыла провинциальная элита.

 

Отель, где проводились соревнования, был специально теннисный – 64 грунтовых корта. Конечно, люди играли в теннис целыми днями на берегу моря. Прекрасно было всё. Супертурецкий комфорт.

 

***

 

Теперь опишу несколько случаев абсолютно характерных для этих соревнований. Сам присутствовал – был очевидцем.

 

1. Мой 19- летний сын играет одиночку с взрослым дядей. Каждый удачный удар моего сына его умудренный годами противник комментирует исключительно грязными матерными оскорблениями. Самыми невинными были: «ублюдок е…нный» и «козлобородый кретин». (У ребенка пушок растет на бороде).

 

Сын спрашивает, как ему реагировать на оскорбления. Отвечаю:

- Смейся и хохочи в ответ, а что еще делать? Он же тебя провоцирует.

 

2. Соревнования семейных пар «взрослый -ребенок». Обычные участники: взрослый и ребенок до 14 лет. Играют мои сыновья 19 и 13 лет. Старший обладает сильным плотным ударом, но во всю мощь играет только на взрослого. На ребенка сын играет мягко. Он считает, что дети должны получить соревновательную практику в первую очередь. Мои сыновья выиграли три игры и, наконец, попали на «достойных» противников.

 

Против моих детей играют папа и сын. Матерый мужик с очевидным теннисным опытом изо всех сил лупит в моего 13 -летнего ребенка у сетки. Тот отбивается, как может. Чуть не плачет, но на заднюю линию не уходит. Проиграли мои. Старший спрашивает:

 

- Что можно сделать? Он же формально не нарушает правила.

- Да, - отвечаю. – Но ты можешь представить, чтобы в «миксте» профессионалов мужчина нарочно лупил в женщину? Это совершенно невозможно. Хотя правилами не возбраняется. С таким подонком никто бы здороваться не стал после такого матча. Что можно в данной ситуации посоветовать? Замечание делать нельзя, значит утрируй ситуацию. Доводи до абсурда действия оппонента. Например, скажи дяде, чтобы он метился в глаз твоему брату. Объясни ему, что если он искалечит ребенка, то матч закончится быстро – дядя победит. Ребенок не сможет далее играть, и бегать дяде более не придется.

- Цель оправдывает средства у него?

- Типа того. Ради победы в этом жалком турнире он готов искалечить ребенка. И своему заодно пример показать. Он же его «настоящим мужиком» растит.

 

 

3. На все 64 корта никаких судей не хватит. Организаторы соревнований свое дело знают – лишние траты им ни к чему. Потому судей, собственно, и нет. А те трое, что есть, тоже не очень понимают, что им делать в критической ситуации.

 

Корты грунтовые. В процессе игры на грунте появляются десятки отметок от мяча. То там, то здесь постоянно вспыхивают страшные ссоры:

- Вот твоя отметка – аут. Нет – вот моя – я попал. – И все это с матом -перематом, криками и воплями. Чуть не до драк доходило.

 

***

 

Теперь вывод. Мне случайно удалось увидеть, познакомиться и пообщаться со многими товарищами из четырех сотен вполне состоятельных людей, прибывших из разных уголков нашей необъятной Родины. И немного из зарубежья. Послушать, о чем они говорят и, что важнее – как говорят. Узнать, что их интересует. Посмотреть на их поведение. Общее впечатление – быдло конченное.

 

И понятно, почему москвичей не любят – мы на нормальных людей все-таки пока похожи. В отличие от богатых высокомерных провинциалов. Культурка низкая у них, мягко говоря. Они считают, что их «жизнь удалась» и лопаются от самодовольства, превращаясь в карикатуры на людей.

 

Под занавес - самый колоритный участник описываемых соревнований – начальник какой-то тюрьмы из Питера. Он не скрывает место своего благородного трудового поприща - всем говорит кем и где трудится. Профдеформированный на всю голову.

 

Все время пьяный, все время кривляющийся и пританцовывающий. Людей он вокруг себя не видит вообще. Подбежит, что-то скажет и никогда не слушает ответ. Смотрит сквозь тебя. Может трусы снять и жопу показать – он ощущает себя в полном гордом одиночестве. Вокруг он видит не людей, а биомассу. И реакция этой биомассы его не волнует. Смотрит на окружающих, как на своих потенциальных клиентов. Смешной придурок. Но очень напоминает кого-то…


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