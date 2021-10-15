Марин Ле Пен сказала, что, став президентом, прекратит поддерживать "зелёную" энергетику

Французский кандидат в президенты от "правых" Марин Ле Пен сказала , что если станет президентом, -- снесёт ветряки, прекратит субсидировать "возобновляемую" энергию и сосредоточится на ядерной энергетике. По её словам, ветер и солнце -- это то, на что нельзя рассчитывать, как источники энергии они нестабильны. Став президентом, -- пообещала Ле Пен, -- она прекратит вводить в строй новые поля ветряков, уберёт уже имеющиеся и не собирается тратить шесть-семь миллиардов евро каждый год на то, чтобы субсидировать ветряную и солнечную энергетику. Взамен этого, по её мнению, Франции нужно несколько новых ядерных реакторов.

Марин Ле Пен собирается вновь участвовать в президентских выборах как представитель правого фланга, хотя, по последним опросам, её на этом направлении опережает правый публицист Эрик Земмур.