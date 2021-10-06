 

Узбекистан возьмёт в аренду у РФ до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли

На онлайн-совещании между министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и замминистра сельского хозяйства РФ Евгением Левиным было принято решение о сдаче Узбекистану в аренду до 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель -- с последующим вывозом урожая в Узбекистан.
"Нами была достигнута предварительная договоренность по вопросу выделения на территории Российской Федерации сельхозземель для выращивания ряда сельхозкультур узбекскими предпринимателями с последующим вывозом урожая в Узбекистан. При этом рассматриваются именно те сельхозкультуры, для которых в России имеются естественные почвенно-климатические условия, например, масличные культуры, соя, пшеница", - подчеркнул Жамшид Ходжаев. 
"На текущем этапе мы предлагаем запустить этот проект на площади 35 тыс. га для налаживания контактов и механизмов взаимодействия, а также их практической отработки. И мы выражаем заинтересованность, в ближайшие годы поэтапно расширить эти площади до 300-500 тыс. га, а в перспективе – до 1 млн. га."

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