 

Задорнов предложил "25% состоятельных людей" устыдиться и не брать детские выплаты

 

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов предложил сделать заявительным порядок получения соцвыплат на детей, чтобы отсечь "20-25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты".

Он высказал эту мысль на бюджетных чтениях в Совете Федерации. По его мысли, это сократит социальные бюджетные расходы, которые слишком велики. Кроме того, он предложил определять по QR-кодам состоятельность людей:

"Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой, конечно, труднореализуемый политически, но понятный тезис: не должны все получать детские пособия. У нас в бизнесе, в банках есть молодые люди, двое-трое детей, это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей? Я этого просто не могу понять... Уже во всех городах у нас QR-коды, мы что, не можем реально определить, эти люди имеют собственность, машины, какое их реальное благосостояние? Давайте простое действие - пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: "Да, я бедный, я нуждаюсь, чтобы мои дети получили 10 тысяч рублей". Простой заявительный порядок. Я знаю, что многие наши коллеги не будут писать заявление, они постыдятся, мы сразу отсечем 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается".

Осталось непонятным, каким образом в представлении бывшего министра финансов, а ныне банкира Михаила Задорнова соединились стремление помогать тем, для кого это вопрос жизни и смерти, и оставить 20-25% сэкономленных средств в бюджете. 


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