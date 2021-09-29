 

США на грани первого в своей истории дефолта

 

США впервые в своей истории оказались на грани дефолта: республиканцы в американском Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит заимствований. Глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что если этого не произойдёт, к 18 октября средства у её ведомства закончатся: "Мы ожидаем, что в этот момент у министерства останутся очень ограниченные ресурсы, которые будут быстро исчерпаны. Неизвестно, сможем ли мы продолжать выполнять все обязательства страны после этой даты".

Выступая в Сенате, она вновь повторила, что если вопрос с лимитом заимствований не будет решён, "Америка впервые в истории столкнется с дефолтом".

Голосование в поддержку увеличения лимита позволило бы Минфину США привлечь денежные средства, чтобы оплатить расходы, одобренные правительством.


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