Сын Каддафи вышел из тени и заявил, что хочет восстановить единство Ливии

Сын ливийского лидера Муаммара Каддафи -- сорокадевятилетний Саиф аль-Ислам Каддафи -- был схвачен десять лет назад, когда пал режим его отца.

В 2015-м году в Ливии он был приговорён к смерти, но находился в плену у некой военной группировки; также его разыскивает Международный криминальный суд с обвинениями в преступлениях против человечества во время ливийской гражданской войны.

Теперь Саиф Каддафи впервые за шесть лет появился на людях, дал интервью "Нью-Йорк Таймс" и заявил , что в его планы входит восстановление единства Ливии и обретение контроля над страной. По его словам, несмотря на то, что в Ливии он был приговорён к смерти, народ его поддерживает, поскольку устал от раздрая во власти. Однако возвращаться в публичное пространство надо "медленно, медленно, как в стриптизе".

До убийства отца в 2011 году Саиф Каддафи рассматривался как его преемник. Он получил образование в Университете Триполи, MBA в Вене и степень -- в Лондонской школе экономики. Предполагалось, что его влияние привнесёт в режим Муаммара Каддафи некоторую либерализацию, но во время гражданской войны он однозначно выступил на стороне своего отца.



