Путину не докладывали о драке чеченцев с крымчанами и конфликте с росгвардейцами
- 30.07.2021, 15:19,
- Новости
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Дмитрий Песков назвал это происшествие "частным инцидентом", говорить о котором "совершенно необязательно".
Заявление, что участники конфликта угрожали прибывшим на место росгвардейцам, Песков прокомментировал
следующим образом:
"В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами".