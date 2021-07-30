 

Путину не докладывали о драке чеченцев с крымчанами и конфликте с росгвардейцами

По словам пресс-секретаря президента, Владимиру Путину не докладывали о драке чеченцев с крымчанами, которая произошла в Симферополе.
Дмитрий Песков назвал это происшествие "частным инцидентом", говорить о котором "совершенно необязательно".
Заявление, что участники конфликта угрожали прибывшим на место росгвардейцам, Песков прокомментировал следующим образом:
"В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами". 
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APN.ru