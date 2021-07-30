Путину не докладывали о драке чеченцев с крымчанами и конфликте с росгвардейцами

Дмитрий Песков назвал это происшествие "частным инцидентом", говорить о котором "совершенно необязательно".

"В любом случае, неважно, кавказцы это или не кавказцы [участвовали в драке], это все граждане нашей страны, и если кто-то из граждан оказывает неповиновение представителям органов правопорядка или тем более угрожает каким-то оружием представителям органов правопорядка, это является незаконными действиями и подлежит наказанию в соответствии с нашими законами".