«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

Татарстанский депутат-единорос Ильшат Аминов в эфире своей «аналитической программы» призвал ко всеобщей обязательной вакцинации от ковида и назвал людей, не желающих делать эту прививку, «безмозглыми баранами».

Надо признать, Аминову не впервой оскорблять значительную часть своей аудитории. Так, он уже называл «доморощенными узколобыми невеждами» людей, не желающих изучать татарский язык. Вокабуляр депутата, как видим, изменился непринципиально, но расчеловечивание неугодных продвинулось дальше, стало ещё грубее и полнее.

Принципиальная разница в том, что теперь это не один татарстанский депутат Аминов. За минувшие шестнадцать месяцев «весь цивилизованный мир» рухнул в стилистические тартарары.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом – человек, который, кстати говоря, легализовал в штате марихуану, – сравнивает людей, не желающих делать прививку от ковида, с пьяными водителями.

Помимо марихуаны, Ньюсом также известен своими извинениями перед индейцами за геноцид, драконовскими антиковидными мерами, которые никак не помогли, и выплатами до 30 млрд долларов средств штата лицам, которые не имели права на эти выплаты (по поводу части средств всё ещё ведётся расследование по подозрению в мошенничестве).





Глупцами называет не желающих делать прививку и сам президент Байден – человек, который в публичных выступлениях то и дело заговаривается, забывает слова и путает Сирию с Ливией.





А популярнейший телеведущий Британии Пирс Морган всячески клеймит «антипрививочников и сторонников теорий заговора» за то, что они «разрушают свободу каждого». И они в его подаче, разумеется, тоже неразумны и даже безумны.





Ну и так далее. Забейте в поисковике слова «полиция была вынуждена применить силу/слезоточивый газ/водомёты» -- и сообщения, которые он вам выдаст, будут сплошь связаны ни с кем иным, как с противниками ковидорегуляций. Это против них полиция Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Австралии («всего цивилизованного мира») бывает ВЫНУЖДЕНА применить силу, и такое нынче позволяют себе писать даже СМИ, когда-то считавшиеся либеральными.

Поведение этих людей, против которых полностью экипированная полиция ВЫНУЖДЕНА применить силу, всегда проще всего объяснить тем, что они ненормальны. Дикие безумцы, едва умеющие читать. Бараны, не понимающие своего блага. Варвары, не верящие в Науку. Если среди них встречаются врачи и учёные – а они действительно встречаются, как, например, микробиолог, почётный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер, объясняющий, что бессимптомных носителей ковида не существует, – на это от якобы поклонников Науки следует одно: сожаления о таких «безответственных заявлениях».





Этих имён на самом деле немало. Вирусолог Надежда Жолобак, эпидемиологи Мартин Куллдорф и Игорь Гундаров, бывший руководитель Института медицинской микробиологии и гигиены Сушарит Бхакди, разработчик вакцин Геерт Ванден Боше… Этих имён достаточно, чтобы иметь возможность сказать, что существует и ДРУГОЕ мнение Науки по поводу «пандемии коронавируса», не то, которое представляют как единственно-верное. Мнение существует – не существует диалога.

Взамен этого мы вынуждены выслушивать поучения о том, что мы должны быть ответственными, от людей, которые сами никак не выглядят моральными авторитетами. Люди должны слушать оскорбительные разглагольствования о своём уме от персонажей, которые не зарекомендовали себя умными и проницательными. И это всё совсем не безобидно. Если мысленно перенестись в март 2020 года – мы вряд ли смогли бы представить, что всего через шестнадцать месяцев общество окажется там, где оно оказалось: с QR-кодами, принудительной (по факту) вакцинацией, нескончаемым масочным режимом и отказом непривитым людям в плановой госпитализации. Вряд ли можно было представить, что людей – не только в России, где более привычна невысокая цена человеческого права, -- будут поливать из водомётов и травить слезоточивым газом за то, что они возмущены уничтожением их образа жизни и источника доходов. Вчера это всё было незаконно, сегодня – уже законно.









И творцы «новой нормальности» не собираются останавливаться. К примеру, в Британии в правительстве уже готовится «приложение здоровья», смахивающее на китайскую систему социальных бонусов: оно будет отслеживать покупки и уровень физической активности и вознаграждать за здоровый образ жизни скидками, бесплатными билетами и т.п. Звучит очень мило, ведь это всё ради здоровья! Но можем ли мы быть уверены, что на следующем витке это приложение не будет СНИМАТЬ с нас социальные очки и лишать прав за то, что мы живём неправедной жизнью: покупаем не то, ходим не туда, смотрим и читаем не то, встречаемся не с теми?.. Вы – уверены? Я нисколько не уверена. В начале марта 2020 года я не могла представить, что людей закроют по домам, фактически запретят им и работу, и физическую активность, и пребывание на природе. И если мне скажут, что в России больше так не делают, я отвечу: да, но периодически УГРОЖАЮТ СДЕЛАТЬ, если люди не будут подчиняться другим ковидотребованиям. Подумать только: за неподчинение требованиям, объявленным во имя здоровья, нас угрожают лишить… здоровья!





Кстати, и в России первый зампред Банка России Сергей Швецов заявляет, что недалеки времена, когда цифровой рубль полностью заменит наличные деньги. Он говорит о нескольких десятилетиях, но ведь приход «новой нормальности» всячески подстёгивают. После этого, можно не сомневаться, все расходы населения окажутся под колпаком. Очень удобно для отслеживания людей добродетельных -- и неправильных, неугодных.





Нам в России повезло хотя бы в том, что мы скептики и не привыкли автоматически думать, что правительство заботится о нас. У нас эта идея ассоциируется, скорее, с филатовским «Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот!».

Но есть и другая литературная аллюзия, чрезвычайно полезная в наше время принудительного проталкивания «новой нормальности». Это знаменитый эпизод, в котором профессор Преображенский отказывается брать навязываемые журналы «в пользу детей Германии». Очень важна причина отказа. Профессор сочувствует детям Германии, и ему не жалко полтинника, но он просто НЕ ХОЧЕТ. И этого должно быть абсолютно достаточно.

НЕ ХОЧУ – это должен быть универсальный ответ (разумеется, только в том случае, если вы действительно не хотите).

Разве новая норма, которая продавливается под самые возвышенные лозунги ответственности, альтруизма и заботы о здоровье, не хороша? Или вы не сочувствуете заботе о здоровье? – Сочувствую. Но таким образом заботиться о здоровье не хочу.

Конечно, когда люди, не имеющие на это никакого права, пытаются разговаривать с вами с позиции морали, -- хочется им отвечать, и это сделать вовсе не трудно, хотя совершенно не обязательно. К примеру, американский Центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) наконец признал, что вакцинированные люди при инфицировании имеют ту же вирусную нагрузку и тоже могут быть заразны – иными словами, прививаясь от ковида, вы отвечаете только за собственное здоровье, а не за чьё-то ещё, как нам пытаются преподнести, рассказывая про «пьяное вождение».





…Кстати, из этого CDC сделал вывод, что вакцинированные тоже должны носить маски. В том числе дети. Конца-края этой самой наглядной и выразительной примете «новой нормальности» теперь вообще не видно. Кроме того, CDC заговорил про пользу «паспортов здоровья» (health pass, что правильнее даже перевести как «пропуск для здоровых»). Некоторые врачи в США назвали такую политику «эмоциональной плёткой». А помните, как это начиналось? «Это только на две недели. Что вам, трудно масочку надеть?» Спекулирующие на морали заявления, которые себя так и не оправдали. Отвечать на них следовало: да, трудно. Имейте в виду: когда от вас требуют жертвы (а смена образа жизни -- это жертва) и при этом одновременно обесценивают эту жертву -- прямо на ваших глазах совершается мухлёж. Вас подталкивают к чему-то и одновременно делают вид, что вам это ничего не стоит. Это обман и обесценивание причиняемых вам неудобств.





...Единственное, что может положить конец этому наступлению на человека, -- простое «не хочу». Австралийский православный священник, заявивший во время проповеди, что люди поставлены в условия, когда им вакцинами вроде бы стремятся укрепить иммунитет, но в то же время постоянно создаваемым стрессом его разрушают, -- совершенно прав. Мы не можем доверять людям, которые устраивают обществу бесконечную шизофреническую гонку. Мы не обязаны им доверять.







