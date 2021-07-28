Теле-единоросс Аминов пошёл на обобщения.

В информационно-аналитической программе «7 дней – итоги недели» от 25.07.2021 г. её ведущий и одновременно генеральный директор ТНВ (региональная телерадиокомпания «Татарстан — Новый Век») Аминов Ильшат Юнусович сделал категорически неприемлемое заявление: «Люди – это те же животные. И существует закон стада. Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить». (https://youtu.be/49S8YbgH7j8 с 44 мин. 32 с по 45 мин 31 с, сайт телеканала https://tnv.ru)





Данные высказывания возмутили десятки тысяч жителей Татарстана и вызвали большой негативный резонанс в соцсетях и в обществе. Граждане справедливо спрашивают: достоин ли такой человек быть руководителем телерадиоканала и, более того, возглавлять Союз журналистов Республики Татарстан?





Пользуясь своим служебным положением, Аминов неоднократно критиковал в оскорбительных формах людей, имеющих отличные от него взгляды. На протяжении десяти лет регулярно поступают жалобы от населения РТ на прямые эфиры Аминова. В частности, от русскоязычных родителей и сообществ на передачи «7 дней» от 29 апреля 2012г. (назвал русскоязычных родителей и общественников упёртыми и узколобыми фашистами и призвал давать им отпор), от 29.10.2017 г. (назвал их же малообразованными и что они не хотят оторваться от своей миски и посмотреть дальше), от 28.04.2019 г. (назвал их же доморощенными узколобыми невеждами). Однако никаких взысканий Аминов за свою провокационную риторику не понёс несмотря на жалобы граждан в прокуратуру и иные инстанции. Ни один судебный процесс, инициированный в Республике Татарстан в отношении кампании ТНВ и её руководителя, не выигран. Все выходки сходят руководителю телерадиокомпании ТНВ с рук, что, по-видимому, порождает у Аминова необоснованное чувство безнаказанности и вседозволенности. Безнаказанность Аминова умножается еще и тем, что он является депутатом Государственного совета Республики Татарстан от партии «Единая Россия», то есть вхож в любые кабинеты региональной власти.





Примечательно, что акционерами кампании ТНВ являются холдинг ТАИФ и региональное Министерство земельных и имущественных отношений.



