Теле-единоросс Аминов пошёл на обобщения.

В информационно-аналитической программе «7 дней – итоги недели» от 25.07.2021 г. её ведущий и одновременно генеральный директор ТНВ (региональная телерадиокомпания «Татарстан — Новый Век») Аминов Ильшат Юнусович сделал категорически неприемлемое заявление: «Люди – это те же животные. И существует закон стада. Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить». (https://youtu.be/49S8YbgH7j8 с 44 мин. 32 с по 45 мин 31 с, сайт телеканала https://tnv.ru)
Данные высказывания возмутили десятки тысяч жителей Татарстана и вызвали большой негативный резонанс в соцсетях и в обществе. Граждане справедливо спрашивают: достоин ли такой человек быть руководителем телерадиоканала и, более того, возглавлять Союз журналистов Республики Татарстан?
Пользуясь своим служебным положением, Аминов неоднократно критиковал в оскорбительных формах людей, имеющих отличные от него взгляды. На протяжении десяти лет регулярно поступают жалобы от населения РТ на прямые эфиры Аминова. В частности, от русскоязычных родителей и сообществ на передачи «7 дней» от 29 апреля 2012г. (назвал русскоязычных родителей и общественников упёртыми и узколобыми фашистами и призвал давать им отпор), от 29.10.2017 г. (назвал их же малообразованными и что они не хотят оторваться от своей миски и посмотреть дальше), от 28.04.2019 г. (назвал их же доморощенными узколобыми невеждами). Однако никаких взысканий Аминов за свою провокационную риторику не понёс несмотря на жалобы граждан в прокуратуру и иные инстанции. Ни один судебный процесс, инициированный в Республике Татарстан в отношении кампании ТНВ и её руководителя, не выигран. Все выходки сходят руководителю телерадиокомпании ТНВ с рук, что, по-видимому, порождает у Аминова необоснованное чувство безнаказанности и вседозволенности. Безнаказанность Аминова умножается еще и тем, что он является депутатом Государственного совета Республики Татарстан от партии «Единая Россия», то есть вхож в любые кабинеты региональной власти.
Примечательно, что акционерами кампании ТНВ являются холдинг ТАИФ и региональное Министерство земельных и имущественных отношений.
В последнее время объектом агрессивной критики со стороны Аминова стали люди, не слишком усердные в деле вакцинации или вовсе воздерживающиеся от неё, и он в своих передачах открыто призывает к поголовной принудительной вакцинации. Считаем, что пропагандируемое Аминовым принуждение в вопросах вакцинирования и оскорбительные выпады в отношении граждан Российской Федерации являются противозаконными. Ведь принцип добровольности никто не отменял, о чем не раз заявлял Президент РФ В. В. Путин.
Руководимая Аминовым телерадиокомпания ведёт информационно-пропагандистскую политику подчас вразрез с интересами Российской Федерации и её народов. Пропаганда идей татарского национал-сепаратизма и противопоставление Республики Татарстан другим регионам России здесь – обычное дело. При этом вещание ТНВ ведётся на русском и татарском языках и распространяется на регионы России, страны СНГ, значительную часть Европы и Азии. Имеется сеть корпунктов в крупнейших городах России. Уверенное вещание осуществляется в Финляндии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Белоруссии, на Украине и других государствах.
Существование столь «суверенного» по отношению к общероссийскому медийному пространству телерадиоканала, который гнёт линию вразрез с интересами Российской Федерации во главе с таким сумасбродным руководителем, способном оскорблять большие сообщества граждан РФ, многим видится явлением ненормальным и даже опасным.
М.Ю. Щеглов.