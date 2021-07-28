МВД отмечает учащение конфликтов с участием "иностранцев"

МВД РФ фиксирует увеличение числа конфликтов и массовых драк с участием иностранных граждан:

"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде субъектов РФ: в Амурской, Московской и Свердловской областях, республике Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге".

Противоправная деятельность иностранных граждан "сопровождалась насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, а также применением силы в отношении представителей власти, воспрепятствованием нормальной деятельности органов государственной власти, движению транспорта".

Участников конфликтов отправили под арест на 15 суток (для сравнения: в Северной Осетии за брошенные в полицию камни на несанкционированном митинге против "самоизоляции" только что дали по пять лет и более). Также, "с учётом общественной опасности совершенных деяний", участникам конфликтов будет запрещён въезд в РФ.

Ведомство не сообщает, из каких именно стран приехали в РФ конфликтные "иностранцы".



