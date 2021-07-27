В России участники "антиковидного" выступления получили реальные пятилетние сроки

Участники «антиковидного бунта» против вводимых из-за пандемии ограничений получили реальные сроки за несанкционированный митинг.

Митинг прошёл 20 апреля 2020 года на площади Свободы в центре Владикавказа. Участники жаловались на потерю работы из-за режима "самоизоляции". Всего на демонстрации собралось несколько тысяч человек.

Полиция и Росгвардия потребовали, чтобы протестующие покинули площадь, однако те отказались, а некоторые стали бросать в сторону представителей власти камни.

В отношении пятерых жителей Северной Осетии — Артура Бугулова, Аслана Гасиева, Магомеда Кадырова, Давида Окруашвили и Зазы Царитова — было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие в массовых беспорядках»).

Гасиев и Царитов полностью признали вину, остальные заявили, что случайно оказались рядом с местом событий или поддались эмоциям.

Виновными признали всех пятерых, назначив приговоры от пяти до пяти с половиной лет лишения свободы. Завтра приговор объявят ещё пятерым обвиняемым по этому делу.



