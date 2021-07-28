 

Россиянин и армянин осуждены за передачу секретных сведений Украине

 

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Лобов и Хачатрян будут отбывать срок (9 лет и 6 месяцев и 10 лет и 5 месяцев, соответственно) в колонии строгого режима.

Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса занимались сбором сведений о клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов этих изделий на Украину.

По данным спецслужбы, радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, а Хачатрян организовывал перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. "Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром".

Хачатрян был задержан с поличным в марте 2020 года.

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